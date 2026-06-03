Sevgili Balık, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, partnerinle arandaki o 'biz' olma duygusunu aşırı boyutlara taşıyarak senin bireysel kimliğini yok edebilir. Onun üzüntülerini öyle derinden yaşıyorsun ki, ilişkide iki ayrı insan olduğunuzu unutuyorsun. Sevmek, kendini feda etmek değildir; sınırlarını koruyarak sevdiğinde çok daha mutlu olacaksınız.

Ama bekarsan, birini kurtarma, iyileştirme ve onun yaralarını sararak ona aşık olma eğilimin bugün tavan yapıyor. Melankolik, gizemli ve sorunlu kişilere çekilerek kalbini bir rehabilitasyon merkezine dönüştürmek yerine, seninle eşit şartlarda durabilen o sağlıklı insanlara yönelmelisin. Galiba artık kendini önceliklendirmelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...