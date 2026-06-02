Sevgili Balık, bugün Güneş ile Satürn'ün güçlü çekimi, ilişkini dış dünyadan soyutlayıp evinizin o sıcak ve güvenli kozasında büyütmenizi destekliyor. Dışarıdaki sosyal karmaşadan uzaklaşıp, partnerinle baş başa evin eksiklerini gidermek veya gelecekte kuracağınız ailenin hayallerini ciddi ciddi masaya yatırmak bağınızı mühürleyecektir.

Ama bekarsan, seni yoran dramatik ve kurtarıcı bekleyen ilişkileri rafa kaldırıyorsun. Ruhuna gerçekten liman olabilecek, ailesine değer veren ve kök salma ihtiyacını seninle aynı yoğunlukta hisseden o güvenilir kişiyle, temelleri çok sağlam atılacak yeni bir aşka yelken açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...