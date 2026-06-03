Sevgili Koç, bugün Merkür ile Neptün arasındaki kare açı zihnini yoğun bir sis bulutuyla kaplayabilir. Günlük iletişim trafiğinde son derece dalgın olabilir, eşyalarını nereye koyduğunu unutabilir veya söylemek istediklerini toparlamakta zorlanabilirsin. Duyduğun her bilgiye anında inanmak yerine teyit etmek, seni büyük yanlış anlaşılmalardan koruyacaktır.

Ticari hayatında ve anlaşmalarda 'fazla iyi görünen' tekliflere karşı uyanık olmalısın. İnsanların süslü kelimelerine kanarak okumadan atacağın bir imza, sonrasında büyük bir pişmanlık yaratabilir. Gerçeklerden kopmadan, detayları dikkatlice inceleyerek ilerlediğinde bu kafa karıştırıcı günü zararsız atlatabilirsin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde partnerini pembe gözlüklerle izleme eğilimindesin. Onun bariz hatalarını görmezden gelip kafanda kusursuz bir kahraman yaratmak uzun vadede hayal kırıklığı getirebilir. Bekarsan, dijital ortamda tanıştığın veya sana mükemmel vaatlerle gelen birinin gerçek yüzünü görmek için ona biraz zaman tanımalı, illüzyonlara kapılmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...