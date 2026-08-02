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Koç Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ağustos Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Chiron kazanç ve öz değer alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, ve bu geçiş içinde sessizce taşıdığın bir duyguyu usulca dokunulur kılıyor. Belki fark etmeden kendini hep “daha fazla çalışmalıyım, daha fazla kanıtlamalıyım” diye zorluyorsun; oysa bu telaşın altında, olduğun haliyle yeterli olup olmadığını sorgulayan küçük bir ses var. O sese kızmak yerine ona nazikçe kulak vermeni öneririm. İş hayatında bir başarı seni bir türlü tatmin etmiyorsa, mesele belki de daha çok çalışmak değil, kendine daha az sert davranmaktır.

Maddi konularda geçmişten gelen bir güvensizlik bugün yüzeyine çıkabilir. Belki bir dönem elinde hiç olmadı, belki bir kayıp yaşadın ve o gün hâlâ cüzdanına gölge düşürüyor. Kendini yargılamak yerine “o gün geçti, bugün farklı” demeyi dene. Küçük bir tasarruf planı yapmak, bugün kendine verdiğin en şefkatli hediye olabilir.

Aşk hayatında kendine verdiğin değer, aldığın sevginin de boyutunu belirliyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine “bazen kendimi yeterince değerli hissetmiyorum” demek seni kırılgan gösterecek gibi hissettirebilir, ama aslında bu cümle onu sana daha da yakınlaştıracak. Bekar bir Koç burcu isen, geçmişte kendini küçük gösterdiğin için kaçırdığın bir güzelliğin farkına varabilirsin; kendine “ben buna değerim” demeyi dene, çünkü gerçekten öylesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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