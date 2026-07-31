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Koç Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi seni biraz geri çekilmeye ve perde arkasında olup bitenleri gözlemlemeye yöneltebilir. Satürn ve Neptün burcunda, Plüton ise Kova’da retro hareketini sürdürürken kariyerinde acele etmek yerine strateji kurman daha doğru olabilir. Üzerinde çalıştığın bir proje ya da başvuru henüz sonuçlanmasa bile adının yeni bir görev için konuşulması mümkün. Zira bugün sessizce yaptığın hazırlıklar önümüzdeki günlerde sana avantaj sağlayabilir.

Tam da bu noktada maddi konular da dikkatini çekebilir. Gözden kaçırdığın bir ödeme, abonelik ya da geçmişten kalan küçük bir hesap yeniden karşına çıkabilir. Bütçeni toparlamak sana iyi gelecektir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin söylemediği bir şeyi sezebilir ve konuyu açmak isteyebilirsin. Varsayımlarla hareket etmek yerine açık bir konuşma yapman aranızdaki gerilimi azaltacaktır. Ama eğer bekarsan, geçmişte yarım kalmış bir yakınlaşmadan yeniden haber alabilirsin. Eski duygular canlansa da bu kez ne istediğinden emin olmadan ilerlememelisin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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