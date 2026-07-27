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Koç Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin en içsel, en gizli alanına yerleşiyor. İş hayatında dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir köşede çalışmak bugün sana çok daha iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi zihninde bazı farkındalıklar uyandırıyor, ancak Balık Ay’ı seni acele etmemeye çağırıyor. Bugün büyük hamleler yapmak yerine dinlenmen ve fikirlerini olgunlaştırman daha doğru olacak. Sezgin bugün mantığından daha net konuşuyor, o yüzden içinden gelen sese güvenmelisin.

Maddi konularda içgüdülerin öne çıkıyor. Bir teklife ya da harcamaya karşı içinde bir tereddüt varsa, bunu görmezden gelmemelisin. Bugün rakamlar kadar hislerin de sana yol gösteriyor. Net olmayan, ayrıntısı belirsiz bir konuda karar vermek yerine biraz beklemeni öneriyorum.

Aşk hayatında şefkat ve anlayış öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine karşı her zamankinden daha yumuşak ve anlayışlı davranmak bugün aranızı tatlandırıyor; sert çıkışlarını bir kenara bırakmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, sana huzur veren, yanında sakinleştiğin biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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