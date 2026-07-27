Sevgili Koç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve seni her zamanki hızlı temponun aksine içine dönmeye çağırıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı bugün daha yumuşak ve şefkatli davranabilir, ona sertlik yerine anlayışla yaklaşabilirsin. Uzun süredir kuramadığınız o sakin yakınlığı bugün kurma şansın var. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisine dikkat etmelisin; hislerini abartıp ortada olmayan bir sorunu büyütebilir ya da küçük bir davranışını yanlış yorumlayıp alınganlık gösterebilirsin. Bugün duygularınla mantığın arasında bir denge kurmalısın. Her hissettiğin şey gerçek değildir; bir tepki vermeden önce durup düşünmelisin.

Bekarsan, sana huzur veren, yanında sakinleştiğin biri bugün ilgini çekebilir. Ateşli bir tutkudan çok, ruhunu dinlendiren bir yakınlık arıyorsun. Ancak Balık Ay’ının hayalperest enerjisi seni yanıltabilir; henüz tanımadığın birini olduğundan çok daha iyi görebilir, kafanda bir hayal kurup ona aşık olabilirsin. Bugün gördüğün kişiyle hayalindeki kişiyi karıştırmamaya dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…