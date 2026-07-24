Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda durağan konuma geçiyor ve omuzlarındaki yükü sana hissettiriyor. Bu enerji duygusal hayatında da sorumluluk dengesini gündeme getiriyor. İlişkin varsa, kararların büyük kısmını senin verdiğini fark ediyorsun. Nereye gidileceğini sen belirliyorsun, planı sen yapıyorsun, sorun çıktığında ilk sen çözüyorsun. Bu durum başta güç gibi görünse de zamanla yorgunluk yaratıyor. Bugün partnerine bir konuyu tamamen bırakmanı öneriyorum, çünkü sen bir adım geri çekildiğinde onun da adım atacağını göreceksin.

Bekarsan, bir ilişkinin getireceği sorumluluğu düşünüp geri çekilebilirsin. Zaman ayırmak, ilgilenmek ve emek vermek şu an sana ağır geliyor. Bu hissi bastırmana gerek yok. Hazır olmadığın bir dönemde kendini zorlamak yerine kendi temponda ilerlemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…