Sevgili Koç, bugün aşk hayatında terazinin iki kefesini de görmeye başlıyorsun. İlişkin varsa, 'ben ne veriyorum, o ne veriyor' sorusu bugün zihninde beliriyor; ama bu sorgulama bir kavga sebebi değil, aksine ilişkinizi daha adil bir zemine taşıma fırsatı. Karşındakinin emeğini küçümsemeden, kendi ihtiyaçlarını da dile getirdiğinde aradaki terazi dengeleniyor.

Bekarsan, bugün gökyüzü sana sürpriz bir kapı aralıyor; hiç ummadığın bir anda, hiç beklemediğin biriyle yollarının kesişmesi olası. Planladığın tipten farklı biri olabilir ama işte tam da bu beklenmediklik, kalbini kıpırdatan şey olacak. Bugün kontrolü biraz bırak, sürprizlere yer aç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…