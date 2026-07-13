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14 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

14 Temmuz Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında birlikte yaşayacağınız düzeni yeniden şekillendirme fırsatı sunarken Neptün retrosu da hangi alışkanlıkların ilişkinize iyi geldiğini daha net görmeni sağlayabilir. Aynı çatı altında olmasanız bile ilişkinizin işleyişini değiştirecek kararlar gündeme gelebilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, birlikte geçirilen zamanı daha verimli kullanmak, ev içindeki sorumlulukları yeniden paylaşmak ya da hafta sonu rutinlerinizi değiştirmek ilişkinize yeni bir soluk katabilir. Bekar bir Koç burcuysan, bu kez seni heyecanlandıran değil, yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir; kalıcı bir ilişkinin ilk adımı hiç beklemediğin kadar sakin başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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