Sevgili Koç, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında birlikte yaşayacağınız düzeni yeniden şekillendirme fırsatı sunarken Neptün retrosu da hangi alışkanlıkların ilişkinize iyi geldiğini daha net görmeni sağlayabilir. Aynı çatı altında olmasanız bile ilişkinizin işleyişini değiştirecek kararlar gündeme gelebilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, birlikte geçirilen zamanı daha verimli kullanmak, ev içindeki sorumlulukları yeniden paylaşmak ya da hafta sonu rutinlerinizi değiştirmek ilişkinize yeni bir soluk katabilir. Bekar bir Koç burcuysan, bu kez seni heyecanlandıran değil, yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir; kalıcı bir ilişkinin ilk adımı hiç beklemediğin kadar sakin başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…