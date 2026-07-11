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12 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

12 Temmuz Pazar günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, aşk hayatında görmezden geldiğin ayrıntıları daha belirgin hale getirebilir. Bugün “önemli değil” diyerek geçiştirilen küçük konuların aslında ilişkinizin temelini etkilediğini fark edebilirsin.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, maddi konular nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşanabilir. Birlikte yapılacak bir harcama, iptal edilen bir plan ya da “Bunu almaya gerçekten gerek var mıydı?” sorusu aranızda fikir ayrılığı yaratabilir. Tartışmayı kimin haklı olduğuna çevirmek yerine birbirinizi dinlemek ilişkinizi güçlendirebilir.

Bekar bir Koç burcuysan, hoşlandığın kişinin seni gerçekten tanımadan senin hakkında bazı önyargılar oluşturduğunu fark edebilirsin. İlk etapta canını sıkabilecek bu durum, kendini daha doğal ifade etmen için bir fırsata dönüşebilir. Öte yandan hiç beklemediğin biriyle başlayacak kısa bir sohbet günün en güzel sürprizi olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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