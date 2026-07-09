Sevgili Koç, 10 Temmuz’da Neptün’ün senin burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte aşk hayatında bazı gerçekler daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun süredir görmezden geldiğin küçük detaylar artık eskisi kadar kolay gözünden kaçmayacak. Bu süreçte karşındaki insanı değil, onun davranışlarını değerlendirmek sana daha iyi gelebilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana ayırdığı zaman ile sana verdiğini söylediği değer arasındaki dengeyi sorgulayabilirsin. Sürekli ertelenen buluşmalar, “yoğunum” denilerek geçiştirilen planlar ya da hep senin başlattığın konuşmalar dikkatini çekebilir. Öte yandan yoğun bir dönemde yanında olmaya çalışan, küçük ama istikrarlı destekler veren bir partnerin varsa bunu her zamankinden daha fazla fark edeceksin.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir peşinden koştuğun ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biriyle ilgili duyguların değişebilir. Mesajlarına saatler sonra dönen ama seni hayatında tutmayı sürdüren biri artık eskisi kadar heyecan verici gelmeyebilir. Buna karşılık zor gününde yanında olan, seni gerçekten dinleyen biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…