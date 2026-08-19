MEB 81 İle Genelge Gönderdi, Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Önlük, Kayıt Parası ve Cep Telefonu Kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile yeni dönemin yol haritasını gönderdi. Okul güvenliğinden cep telefonu yasağına, kayıt parası uyarısından randevulu veli görüşmelerine kadar milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren kritik kararlar tek tek açıklandı.
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Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 14 Eylül 2026 Pazartesi günü için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan yeni eğitim genelgesi okullardaki işleyişi baştan aşağı yeniden şekillendiriyor.
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Yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki güvenlik tedbirleri ve ziyaretçi kuralları da tamamen yeni bir düzene kavuşuyor.
Sınıf içi disiplin ve öğrencilerin derse odaklanması konusunda da taviz verilmiyor.
Eğitimde velilerin omuzundaki maddi yükü hafifletecek adımlar da genelgenin en dikkat çeken kısımlarını oluşturuyor.
Yeni eğitim müfredatı olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrenme süreçleri de daha eğlenceli ve interaktif hale getiriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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