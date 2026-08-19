MEB 81 İle Genelge Gönderdi, Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Önlük, Kayıt Parası ve Cep Telefonu Kararı

Bakanlık, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okul iklimini daha güvenli hale getirmek amacıyla bu yıl oldukça sıkı tedbirleri hayata geçiriyor. Yıllardır en çok tartışılan konuların başında gelen kayıt parası meselesine son noktayı koyan Bakanlık, e-Okul üzerinden adrese dayalı olarak otomatik yapılan kayıtlar için hiçbir veliden zorunlu bağış veya ücret talep edilemeyeceğinin altını çizdi. Bu kurala aykırı hareket eden veya veliden para isteyen kurumlar hakkında titizlikle yasal işlem başlatılacak.