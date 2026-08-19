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MEB 81 İle Genelge Gönderdi, Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Önlük, Kayıt Parası ve Cep Telefonu Kararı

MEB 81 İle Genelge Gönderdi, Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Önlük, Kayıt Parası ve Cep Telefonu Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 12:03
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile yeni dönemin yol haritasını gönderdi. Okul güvenliğinden cep telefonu yasağına, kayıt parası uyarısından randevulu veli görüşmelerine kadar milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren kritik kararlar tek tek açıklandı.

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Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 14 Eylül 2026 Pazartesi günü için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan yeni eğitim genelgesi okullardaki işleyişi baştan aşağı yeniden şekillendiriyor.

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 14 Eylül 2026 Pazartesi günü için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan yeni eğitim genelgesi okullardaki işleyişi baştan aşağı yeniden şekillendiriyor.

Bakanlık, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okul iklimini daha güvenli hale getirmek amacıyla bu yıl oldukça sıkı tedbirleri hayata geçiriyor. Yıllardır en çok tartışılan konuların başında gelen kayıt parası meselesine son noktayı koyan Bakanlık, e-Okul üzerinden adrese dayalı olarak otomatik yapılan kayıtlar için hiçbir veliden zorunlu bağış veya ücret talep edilemeyeceğinin altını çizdi. Bu kurala aykırı hareket eden veya veliden para isteyen kurumlar hakkında titizlikle yasal işlem başlatılacak.

Yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki güvenlik tedbirleri ve ziyaretçi kuralları da tamamen yeni bir düzene kavuşuyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki güvenlik tedbirleri ve ziyaretçi kuralları da tamamen yeni bir düzene kavuşuyor.

Öğretmenlerin mesleki haklarını güvence altına almak ve güvenli eğitim ortamını korumak adına, veliler artık okullara randevusuz, çat kapı gidemeyecek. Tüm veli görüşmeleri Türkiye genelinde zorunlu hale getirilen Okul Randevu Sistemi üzerinden önceden planlanacak. Ayrıca öğrencinin yasal velisi veya vasisi olmayan hiç kimse okul binasına alınmayacak. Güvenlik önlemleri sadece kapıda değil, okul çevresinde de en üst seviyeye çıkarılarak yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak ve olası risklere karşı emniyet birimleriyle tam koordinasyon sağlanacak.

Sınıf içi disiplin ve öğrencilerin derse odaklanması konusunda da taviz verilmiyor.

Sınıf içi disiplin ve öğrencilerin derse odaklanması konusunda da taviz verilmiyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen öğrencilerin sınıfa cep telefonu sokmama kuralı bu yıl da kararlılıkla sürdürülürken, kuralın kapsamı daha da netleştirilerek öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanması yasaklandı. Ödevlendirme ve veli bilgilendirmeleri ise Whatsapp gibi dış uygulamalar yerine, sadece Bakanlığın belirlediği resmi dijital platformlar üzerinden yapılacak. Sınıf içindeki bu kurallara ek olarak, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki saygınlığa uygun kılık kıyafet tercih etmeleri, okullarda önlük giymeleri konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Eğitimde velilerin omuzundaki maddi yükü hafifletecek adımlar da genelgenin en dikkat çeken kısımlarını oluşturuyor.

Eğitimde velilerin omuzundaki maddi yükü hafifletecek adımlar da genelgenin en dikkat çeken kısımlarını oluşturuyor.

Bakanlığın ücretsiz sağladığı ders kitapları dışında hiçbir yardımcı kaynak veya özel yayınevi materyali okullarda zorunlu tutulamayacak. Öğrencileri birbiriyle yarıştıran, stres seviyesini artıran ve veliye ekstra masraf çıkaran özel deneme veya tarama sınavlarının okul bünyesinde yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Aynı şekilde veliler, pahalı ithal kırtasiye ürünlerine yönlendirilmek yerine yerli ürünlere teşvik edilecek. Okullardaki mezuniyet törenleri ve benzeri kutlamalar da gösterişten uzak, bütçeyi sarsmayacak şekilde ve pedagojik ilkelere uygun olarak düzenlenecek.

Yeni eğitim müfredatı olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrenme süreçleri de daha eğlenceli ve interaktif hale getiriliyor.

Yeni eğitim müfredatı olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrenme süreçleri de daha eğlenceli ve interaktif hale getiriliyor.

Özellikle küçük yaş gruplarında 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması merkeze alınarak, çocukların geleneksel oyunlarla sosyalleşmesi ve öğrenmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, dijital çağın getirdiği bilgi kirliliği riskine karşı öğrencilerin medya okuryazarlığını artırmak için 'Haberimiz Olsun' dijital platformu aktif olarak derslerde kullanılacak. Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için destek eğitim odalarının kurulması ve yerli üretim bilincinin sadece belirli haftalara sıkıştırılmayıp tüm eğitim yılına yayılması da yeni dönemin temel taşları arasında yer alacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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