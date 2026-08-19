İstanbul'da Okul Servis Ücretleri Belli Oldu: Bir Öğrencinin Servis Parası 90 Bin TL'yi Geçti

İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu güncellemeyle beraber kilometre bazında değişen yıllık taşıma bedelleri, özellikle uzak mesafelerde 90 bin lira sınırını kolaylıkla aşarak velilerin bütçesini zorlayacak boyutlara ulaştı. Aileler açıklanan bu yeni rakamlara tepki gösterip bütçelerinin sarsılacağını dile getirirken, sektör temsilcileri tam tersi bir yaklaşımla belirlenen tarifelerin mevcut ekonomik şartlarda ucuz kaldığını savunuyor.

Yeni dönem için belirlenen güncel tarifeye göre, en kısa mesafe olan 0-1 kilometre arası yolculukların yıllık bedeli 39 bin 970 lira olarak belirlendi. Mesafe 1-3 kilometre aralığına çıktığında ise bu rakam 42 bin 804 liraya yükseliyor. Şehir içindeki en uzun güzergahlar olan 21-23 kilometre arası için 90 bin 112 lira, 23-25 kilometre arası için ise tam 93 bin 610 lira talep edilecek. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, araçlarda rehber personel bulundurma zorunluluğu olan eğitim kurumlarında bu rakamlara yüzde 35 oranında ilave personel ücreti ekleneceğinin altını çizdi. Sınar ayrıca, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların, sektörü yeniden bir zam talebinde bulunmaya itebileceğini belirtti.