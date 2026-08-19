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İstanbul'da Okul Servis Ücretleri Belli Oldu: Bir Öğrencinin Servis Parası 90 Bin TL'yi Geçti

İstanbul'da Okul Servis Ücretleri Belli Oldu: Bir Öğrencinin Servis Parası 90 Bin TL'yi Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 08:57
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Okulların açılmasına sayılı günler kala, İstanbul'da milyonlarca aileyi ilgilendiren okul servis ücretleri yeniden güncellendi. Yüzde 10'luk artışla birlikte en uzak mesafe bedelinin 93 bin lirayı aştığı yeni tarifede, velileri haksız taleplere karşı koruyacak katı ödeme kuralları da devreye girdi.

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Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan daha kısa bir zaman kalırken, ailelerin en büyük masraf kalemlerinden biri olan taşıma ücretleri netleşti.

Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan daha kısa bir zaman kalırken, ailelerin en büyük masraf kalemlerinden biri olan taşıma ücretleri netleşti.

İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu güncellemeyle beraber kilometre bazında değişen yıllık taşıma bedelleri, özellikle uzak mesafelerde 90 bin lira sınırını kolaylıkla aşarak velilerin bütçesini zorlayacak boyutlara ulaştı. Aileler açıklanan bu yeni rakamlara tepki gösterip bütçelerinin sarsılacağını dile getirirken, sektör temsilcileri tam tersi bir yaklaşımla belirlenen tarifelerin mevcut ekonomik şartlarda ucuz kaldığını savunuyor.

Yeni dönem için belirlenen güncel tarifeye göre, en kısa mesafe olan 0-1 kilometre arası yolculukların yıllık bedeli 39 bin 970 lira olarak belirlendi. Mesafe 1-3 kilometre aralığına çıktığında ise bu rakam 42 bin 804 liraya yükseliyor. Şehir içindeki en uzun güzergahlar olan 21-23 kilometre arası için 90 bin 112 lira, 23-25 kilometre arası için ise tam 93 bin 610 lira talep edilecek. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, araçlarda rehber personel bulundurma zorunluluğu olan eğitim kurumlarında bu rakamlara yüzde 35 oranında ilave personel ücreti ekleneceğinin altını çizdi. Sınar ayrıca, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların, sektörü yeniden bir zam talebinde bulunmaya itebileceğini belirtti.

Artan fiyatlarla beraber velilerin herhangi bir suistimale uğramaması adına ödeme koşullarına da kesin ve net kurallar getirildi.

Artan fiyatlarla beraber velilerin herhangi bir suistimale uğramaması adına ödeme koşullarına da kesin ve net kurallar getirildi.

Uygulamaya alınan kararlar doğrultusunda, servis işletmecileri velilerden resmi olarak açıklanan tarifenin dışında en ufak bir ek ücret talep edemeyecek. Henüz sözleşme öncesindeki ilk teklif aşamasında dahi aileler bu sınırların üzerinde bir meblağ ödemeye zorlanamayacak. Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yıllık veya yarı yıllık servis bedellerine taksitlendirme seçenekleri sunulması zorunlu hale getirildi. Veliler ödemelerini ister nakit taksitle ister kredi kartı ile yapabilecek; hiçbir işletme velileri kredi kartına tek çekim yapmaya veya tüm ücreti tek seferde peşin olarak ödemeye zorlayamayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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