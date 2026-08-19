İstanbul'da Okul Servis Ücretleri Belli Oldu: Bir Öğrencinin Servis Parası 90 Bin TL'yi Geçti
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Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan daha kısa bir zaman kalırken, ailelerin en büyük masraf kalemlerinden biri olan taşıma ücretleri netleşti.
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Artan fiyatlarla beraber velilerin herhangi bir suistimale uğramaması adına ödeme koşullarına da kesin ve net kurallar getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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