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Tarımda Yeni Dönem: Kayaları Un Gibi Öğütüp Gübreye Dönüştürdüler

Tarımda Yeni Dönem: Kayaları Un Gibi Öğütüp Gübreye Dönüştürdüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 23:06
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Dünyada yüz milyonlarca insanı etkileyen gıda güvenliği krizine ve fahiş gübre fiyatlarına karşı bilim insanlarından çığır açan bir çözüm geldi. Fas'taki Muhammed VI Politeknik Üniversitesi ve Kanada Işık Kaynağı (CLS) araştırmacıları, yerel kayaları yüksek ısı ve kimyasal işlemlerle işleyerek verimli bir potasyum gübresine dönüştürmeyi başardı.

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Bitki gelişimi, kök yapısı ve kuraklığa dayanıklılık için hayati önem taşıyan potasyum gübresi; dünyada esas olarak Kanada, Rusya ve Almanya gibi kısıtlı bölgelerde üretiliyor.

Bitki gelişimi, kök yapısı ve kuraklığa dayanıklılık için hayati önem taşıyan potasyum gübresi; dünyada esas olarak Kanada, Rusya ve Almanya gibi kısıtlı bölgelerde üretiliyor.

Ulaşım maliyetleri, küresel krizler ve yüksek fiyatlar nedeniyle Afrika'daki çiftçilerin erişmekte zorlandığı bu hayati besin maddesi için araştırmacılar gözünü doğaya çevirdi.

Faslı araştırma ekibi, Afrika coğrafyasında bolca bulunan ancak potasyumu kilitli bir kristal yapıda tuttuğu için doğrudan kullanılamayan siyenit türü magmatik kayaları incelemeye aldı. Geliştirilen yeni yöntemde kayalar önce incecik öğütülüyor; ardından su ve organik asit/alkali maddelerle karıştırılarak 200 °C'nin hemen altındaki sıcaklıklarda ısıtılıyor. Bu işlem, kayanın sert mineral yapısını kırarak hapsolmuş potasyumu bitkilerin emebileceği çözünür bir forma dönüştürüyor.

Laboratuvar ortamında mısır ve soya fasulyesi üzerinde yapılan testlerde, işlenmiş kayaların geleneksel ithal gübrelerle aynı verimliliği sağladığı kanıtlandı.

Geleneksel potasyum gübreleri suda hızla çözündüğü için yağmurlarla topraktan akıp giderek hem yeraltı sularını kirletiyor hem de çiftçinin parasını boşa çıkarıyordu.

Geleneksel potasyum gübreleri suda hızla çözündüğü için yağmurlarla topraktan akıp giderek hem yeraltı sularını kirletiyor hem de çiftçinin parasını boşa çıkarıyordu.

Kayalardan elde edilen bu yeni yerli gübre ise toprağa serpildikten sonra potasyumu yavaş ve kademeli olarak salıyor. Üstelik içeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve silisyum gibi ek minerallerle toprak sağlığını uzun vadeli olarak destekliyor.

Saha denemelerinin ardından kitlesel üretime geçmesi planlanan bu teknoloji, sadece Afrika'daki kıtlık riskini azaltmakla kalmayacak; küresel tarımda karbondioksit salımını ve gübre maliyetlerini drastik şekilde düşürecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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