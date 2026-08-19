Tarımda Yeni Dönem: Kayaları Un Gibi Öğütüp Gübreye Dönüştürdüler

Kayalardan elde edilen bu yeni yerli gübre ise toprağa serpildikten sonra potasyumu yavaş ve kademeli olarak salıyor. Üstelik içeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve silisyum gibi ek minerallerle toprak sağlığını uzun vadeli olarak destekliyor.

Saha denemelerinin ardından kitlesel üretime geçmesi planlanan bu teknoloji, sadece Afrika'daki kıtlık riskini azaltmakla kalmayacak; küresel tarımda karbondioksit salımını ve gübre maliyetlerini drastik şekilde düşürecek.