Tarımda Yeni Dönem: Kayaları Un Gibi Öğütüp Gübreye Dönüştürdüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyada yüz milyonlarca insanı etkileyen gıda güvenliği krizine ve fahiş gübre fiyatlarına karşı bilim insanlarından çığır açan bir çözüm geldi. Fas'taki Muhammed VI Politeknik Üniversitesi ve Kanada Işık Kaynağı (CLS) araştırmacıları, yerel kayaları yüksek ısı ve kimyasal işlemlerle işleyerek verimli bir potasyum gübresine dönüştürmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitki gelişimi, kök yapısı ve kuraklığa dayanıklılık için hayati önem taşıyan potasyum gübresi; dünyada esas olarak Kanada, Rusya ve Almanya gibi kısıtlı bölgelerde üretiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel potasyum gübreleri suda hızla çözündüğü için yağmurlarla topraktan akıp giderek hem yeraltı sularını kirletiyor hem de çiftçinin parasını boşa çıkarıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın