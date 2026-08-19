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Okul Bahçesini Sularken Karşılaştılar, Et Verip Beslediler

Okul Bahçesini Sularken Karşılaştılar, Et Verip Beslediler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 20:50
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde okul bahçesini sulayan görevliler, yerde bitkin halde yatan nadir bir Peçeli Baykuş buldu. Duyarlı okul yöneticileri tarafından beslenen sevimli kuş, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

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Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde sulama çalışması yapan okul personeli, yerde haraketsiz duran bir kuş olduğunu fark etti.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde sulama çalışması yapan okul personeli, yerde haraketsiz duran bir kuş olduğunu fark etti.

Yapılan inceleme ve araştırmaların ardından kuşun, nadir görülen türlerden biri olan Peçeli Baykuş olduğu anlaşıldı.

Bitkin ve halsiz olduğu gözlenen baykuşu hemen emniyetli bir alana alan okul yöneticileri, hayvanın aç olabileceğini düşünerek ona et verdi. Ardından vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi.

Olayı anlatan Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, süreci şu sözlerle aktardı:

Olayı anlatan Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, süreci şu sözlerle aktardı:

'Bahçe sulaması yapıyorduk. Bahçeyi kontrol ederken bir hayvan gördük. Sonrasında bu hayvanın türünün ne olduğunu araştırdık ve Peçeli Baykuş olduğunu öğrendik. Yaralı veya acıkmış olabileceğini düşünerek ona et verdik. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini aradık. İnşallah gerekli çalışmalar yapılıp sağlığına kavuşturulacak.'

Kısa sürede okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Peçeli Baykuş'u tedavi ve bakımlarını gerçekleştirmek üzere koruma altına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından baykuşun yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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