Okul Bahçesini Sularken Karşılaştılar, Et Verip Beslediler

'Bahçe sulaması yapıyorduk. Bahçeyi kontrol ederken bir hayvan gördük. Sonrasında bu hayvanın türünün ne olduğunu araştırdık ve Peçeli Baykuş olduğunu öğrendik. Yaralı veya acıkmış olabileceğini düşünerek ona et verdik. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini aradık. İnşallah gerekli çalışmalar yapılıp sağlığına kavuşturulacak.'

Kısa sürede okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Peçeli Baykuş'u tedavi ve bakımlarını gerçekleştirmek üzere koruma altına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından baykuşun yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.