Okul Bahçesini Sularken Karşılaştılar, Et Verip Beslediler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde sulama çalışması yapan okul personeli, yerde haraketsiz duran bir kuş olduğunu fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayı anlatan Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, süreci şu sözlerle aktardı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın