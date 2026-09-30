Uzmanı Sıraladı: Ömür Boyu Fakir Kalmanıza Neden Olabilecek 8 Alışkanlık
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Bilinçaltı dönüşüm uzmanı Yeşim Sunkar, insanı ömür boyu maddi sıkıntıya sürükleyebilecek 8 alışkanlığı sıraladı. Sunkar'a göre para kazanmak kadar onu elde tutabilmek de bir beceri. Listede kredi kartı borcu ve her gün dışarıda içilen kahve gibi pek çok tanıdık alışkanlık yer alıyor.
İşte o alışkanlıklar...
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1. Kredi kartı borcunun tamamını ödememek
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2. Sürekli dışarıda kahve içmek
3. İhtiyaç dışı harcamalar ve marka takıntısı
4. Alkol ve sigara kullanmak
5. Şans oyunları ve kumar oynamak
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6. Lüks tüketim ürünleri almak
7. Evde yemek yapmamak, hep dışarıdan yemek
8. Tasarruf ve yatırım yapmamak
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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