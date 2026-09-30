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Uzmanı Sıraladı: Ömür Boyu Fakir Kalmanıza Neden Olabilecek 8 Alışkanlık

Uzmanı Sıraladı: Ömür Boyu Fakir Kalmanıza Neden Olabilecek 8 Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 19:24
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Bilinçaltı dönüşüm uzmanı Yeşim Sunkar, insanı ömür boyu maddi sıkıntıya sürükleyebilecek 8 alışkanlığı sıraladı. Sunkar'a göre para kazanmak kadar onu elde tutabilmek de bir beceri. Listede kredi kartı borcu ve her gün dışarıda içilen kahve gibi pek çok tanıdık alışkanlık yer alıyor.

İşte o alışkanlıklar...

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1. Kredi kartı borcunun tamamını ödememek

1. Kredi kartı borcunun tamamını ödememek

Sunkar'ın listesinde ilk sırada bu alışkanlık var. Ekstrenin yalnızca bir kısmını ödeyip kalanını sonraki aylara bırakmak da bu maddeye giriyor.

2. Sürekli dışarıda kahve içmek

2. Sürekli dışarıda kahve içmek

Sunkar, her gün dışarıdan kahve almayı da parayı elde tutmayı zorlaştıran alışkanlıklar arasında sayıyor.

3. İhtiyaç dışı harcamalar ve marka takıntısı

3. İhtiyaç dışı harcamalar ve marka takıntısı

Listenin üçüncü maddesinde gerçekten ihtiyaç duyulmayan şeylere para harcamak ve yalnızca belirli markalardan alışveriş yapmak var.

4. Alkol ve sigara kullanmak

4. Alkol ve sigara kullanmak

Sunkar, alkol ve sigarayı da insanı maddi sıkıntıya sürükleyebilecek alışkanlıklar arasında gösteriyor.

5. Şans oyunları ve kumar oynamak

5. Şans oyunları ve kumar oynamak

Piyango gibi şans oyunları ve kumar, listenin beşinci sırasında yer alıyor.

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6. Lüks tüketim ürünleri almak

6. Lüks tüketim ürünleri almak

Sunkar'a göre pahalı ve lüks ürünlere yönelmek de maddi sıkıntıya yol açabilecek alışkanlıklardan biri.

7. Evde yemek yapmamak, hep dışarıdan yemek

7. Evde yemek yapmamak, hep dışarıdan yemek

Listenin yedinci maddesinde evde yemek yapmak yerine sürekli dışarıda yemek ya da dışarıdan sipariş vermek var.

8. Tasarruf ve yatırım yapmamak

8. Tasarruf ve yatırım yapmamak

Listenin son maddesi, para biriktirmemek ve yatırım yapmamak. Sunkar sözlerini 'Unutma, zenginlik bir şans değil, alışkanlık işidir. Doğru alışkanlıklar kur, hayatını değiştir' diyerek tamamladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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