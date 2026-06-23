Zengin Görünmeye Çalışırken Aslında Gizliden Gizliye Fakirleştiğinizi Gösteren 6 Günlük Alışkanlık

Eminiz herkes bu hayatta zengin olmak ister. Zaten insanları ikilemde bırakan en meşhur soru da 'Aşk mı, para mı?' sorusudur. Çoğu kişi, paranın bir şekilde mutluluk da getireceğine inanır. Kabul, ağlarız belki ama en azından villamızın havuzunda ağlarız!

Zengin olmak istiyoruz fakat günlük alışkanlıklarımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Ay sonu geldiğinde cebimizde beş kuruş kalıyor, kredi kartının sürekli asgarisini ödüyoruz... Aslında her gün farkında olmadan yaptığımız bazı küçük seçimler, cüzdanımızda devasa delikler açıyor. Çevremize 'Ben çok kazanıyorum, lüks yaşıyorum' mesajı vermeye çalışırken kendinizi daha kötü bir duruma getiriyor olabilirsiniz.

İşte sizi dibi çeken bazı finansal kararlar!