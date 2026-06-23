Karizmatik İnsanların Farkında Olmadan Kullandığı 5 Havalı İfade
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Her insanın farklı bir mizacı var. Kimi samimi, kimi soğuk, kimi neşeli, kimi de karizmatik görünür. Mizaç dediğimiz şey sadece dış görünüşümüzden etkilenmez. Hal ve hareketlerimiz, konuşma stilimiz, hatta oturup kalkışımız bile mizacımızı etkiler. Örneğin 'karizmatik' dediğimiz insanların konuşmaları daha akılda kalıcıdır, insanlarla daha güçlü bağlar kurarlar.
Davranış araştırmacısı Vanessa Van Edwards, karizmanın doğuştan gelen bir özellik olmadığını, dolayısıyla zamanla geliştirilebileceğini düşünüyor. Peki karizmatik insanların en sık kullandığı ifadeler neler?
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"Sana rastlamayı umuyordum."
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"Bunu çok seveceksin."
"Sana ne hissettirdi?"
"Seninle yaptığımız sohbetlerden keyif alıyorum."
"Sana bir şey sormak istiyordum.”
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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