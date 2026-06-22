Bilim, Psikopatların İki Farklı Biyolojik Özelliğini Ortaya Çıkardı

Psikologlar, psikopatinin tek ve homojen bir durum olmadığını, birbirinden farklı kişilik özelliklerinin bir koleksiyonu olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Psikopati, insanlarda farklı düzeylerde ortaya çıkabiliyor ve genellikle cesaret, acımasızlık ve kontrolsüzlük olmak üzere üç ana kategoride inceleniyor.

Cesaret, sosyal baskınlık, duygusal dayanıklılık ve korkusuzluk olarak görülüyor.

Kötülük, empati eksikliği, başkalarını sömürme eğilimi ve duyarsızlıkla ortaya çıkıyor.

Kontrolsüzlük ise dürtüsel davranış, sinirlilik ve dürtüleri kontrol etmede zorluk olarak tanımlanıyor.

Araştırmacılar bu özelliklerin altında yatan nedenleri araştırdı ve ortaya iki farklı sonuç çıktı. İlk olarak, psikopatik davranışların temel bir duygusal eksiklikten kaynaklandığı öne sürüldü. Bu fikre göre, beyin, yetersiz çalışan duyusal bölgeler nedeniyle normal korku veya empati duygularını üretemiyor.

İkinci teoride ise 'dikkat sorunu' öne çıkıyor. Bu fikre göre, psikopatik kişiler bir hedefe veya birincil uyarıcıya o kadar yoğun bir şekilde odaklanıyor ki ikincil bilgileri işlemekte başarısız oluyorlar. Örneğin bir iş yaparken tehdit altında olduklarını ya da bir bireyin sıkıntısını göremiyorlar.