Bilim, Psikopatların İki Farklı Biyolojik Özelliğini Ortaya Çıkardı
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Psikopatlık, genellikle derin empati yoksunluğu, suçluluk veya pişmanlık duymama ve yüzeysel duygularla karakterize edilen bir kişilik bozukluğu olarak görülüyor. Psikologlar, psikopatinin tek bir durumdan kaynaklanmadığını, birbirinden farklı kişilik özelliklerinin bir koleksiyonu olarak görüldüğünü belirtiyor. Psikopat kişilerde en çok görülen özellikler ise cesaret, acımasızlık ve kontrolsüzlük olarak tanımlanıyor.
Yapılan yeni araştırmalar ise bu özelliklerin altında yatan biyolojik nedenleri de ortaya çıkardı.
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Cesaret, acımasızlık ve kontrolsüzlük...
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Sabıka kayıtları veya klinik psikiyatrik teşhisleri olmayan 115 kişiyle bir deney gerçekleştirildi.
Araştırma sonucunda, psikopatik özelliklerin, farklı beyin tepkileriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Peki bu araştırmalar bize ne sağlıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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