Psikolojiye Göre Karşınızdaki İnsanı Şıp Diye Tanımanızı Sağlayan 3 Soru

Muhtemelen herkesin cevabı 'evet' olacaktır.

Sorulara geçmeden önce, bu soruların kim tarafından geliştirildiğini ve soruların nasıl cevaplanması gerektiğini anlatalım.

Son yıllarda, bir kişinin ilişkilerin rolü ve bu birliktelikler içinde ortaya çıkabilecek hem olumlu hem de olumsuz kalıplar hakkındaki farkındalığını artırmaya odaklanan bir psikoloji dalı doğdu: İlişkisel psikoloji.

İlişkisel psikoloji, bireyin çevresindeki insanlarla daha olumlu bağlantılar kurmasını, dolayısıyla daha güçlü ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesini amaçlıyor. İlişkisel psikolojiyi özetleyen bir yazı kaleme alan Connie Millar, Sigmund Freud'un şu sözünün ilişkisel psikolojiyle çok uyumlu olduğunu belirtiyor: 'Kendinize depresyon veya düşük öz saygı teşhisi koymadan önce, etrafınızın aslında aptallarla dolu olmadığından emin olun.'

Yazar Teal Swan, katıldığı bir programda dinleyicilerle bir oyun oynuyor ve onlara geliştirdiği 3 soruyu yöneltiyor. 3 sorunun, karşınızdaki kişiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacağı söyleniyor.

Yalnız dikkat edilmesi gereken bir konu var: Sorulara verilen cevaplar, yüzeysel olmamalı. Örneğin 'çünkü sevdiğim için' cevabı yeterli kabul edilmiyor.

Soruları merak ettiniz değil mi? :)

1. En sevdiğin renk ne ve bunun üç önemli sebebi ne?

2. En sevdiğin hayvan hangisi ve bunun üç önemli sebebi ne?

3. En sevdiğiniz su formu veya su kütlesi (buz, yağmur veya deniz gibi) ne ve bunun üç nedeni ne?

Eğer bu soruları siz de cevaplamak isterseniz ekranı kaydırmayı bırakın ve soruları cevaplayın. Tekrar hatırlatalım, soruların üzerinde istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Yeter ki verdiğiniz cevaplarda geçerli nedenleriniz olsun.

Şimdi sıra geldi, bu soruların neleri temsil ettiğine!