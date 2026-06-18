Psikolojiye Göre Karşınızdaki İnsanı Şıp Diye Tanımanızı Sağlayan 3 Soru
Büyüdükçe fark ediyoruz ki insan ilişkileri aslında düşündüğümüzden daha karmaşık. Bi' kere rolleriniz yaş aldıkça çeşitleniyor. İşinize göre yeni bir rolünüz, ilişki durumunuza göre yeni bir rolünüz oluyor. Bu rollerin de getirdiği farklı sorumluluklar var haliyle. Kiminin eşi, kiminin dostu, kiminin de hala çocuğu oluyorsunuz...
İlişkisel psikoloji, bir kişinin ilişkilerin rolü ve bu birliktelikler içinde ortaya çıkabilecek hem olumlu hem de olumsuz kalıplar hakkındaki farkındalığını artırmaya odaklanıyor.
Bu alanda uzmanlaşan isimlerden biri olan Teal Swan, insanların ilişkilerine dair 3 soru geliştirmiş. Bu sorular, karşınızdaki kişiyi ve onun size olan bakış açısını anlamanızı sağlayacak.
İnsanları çok basit 3 soruyla tanıyabilmek ister misiniz?
1. Kendinize bakışınız
2. Eşiniz / partneriniz hakkındaki düşünceniz
3. Kendi cinselliğiniz hakkındaki düşünceniz.
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