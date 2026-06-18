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Psikolojiye Göre Karşınızdaki İnsanı Şıp Diye Tanımanızı Sağlayan 3 Soru

Psikolojiye Göre Karşınızdaki İnsanı Şıp Diye Tanımanızı Sağlayan 3 Soru

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 17:01
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Büyüdükçe fark ediyoruz ki insan ilişkileri aslında düşündüğümüzden daha karmaşık. Bi' kere rolleriniz yaş aldıkça çeşitleniyor. İşinize göre yeni bir rolünüz, ilişki durumunuza göre yeni bir rolünüz oluyor. Bu rollerin de getirdiği farklı sorumluluklar var haliyle. Kiminin eşi, kiminin dostu, kiminin de hala çocuğu oluyorsunuz...

İlişkisel psikoloji, bir kişinin ilişkilerin rolü ve bu birliktelikler içinde ortaya çıkabilecek hem olumlu hem de olumsuz kalıplar hakkındaki farkındalığını artırmaya odaklanıyor.

Bu alanda uzmanlaşan isimlerden biri olan Teal Swan, insanların ilişkilerine dair 3 soru geliştirmiş. Bu sorular, karşınızdaki kişiyi ve onun size olan bakış açısını anlamanızı sağlayacak.

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İnsanları çok basit 3 soruyla tanıyabilmek ister misiniz?

İnsanları çok basit 3 soruyla tanıyabilmek ister misiniz?

Muhtemelen herkesin cevabı 'evet' olacaktır. 

Sorulara geçmeden önce, bu soruların kim tarafından geliştirildiğini ve soruların nasıl cevaplanması gerektiğini anlatalım. 

Son yıllarda, bir kişinin ilişkilerin rolü ve bu birliktelikler içinde ortaya çıkabilecek hem olumlu hem de olumsuz kalıplar hakkındaki farkındalığını artırmaya odaklanan bir psikoloji dalı doğdu: İlişkisel psikoloji.

İlişkisel psikoloji, bireyin çevresindeki insanlarla daha olumlu bağlantılar kurmasını, dolayısıyla daha güçlü ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesini amaçlıyor. İlişkisel psikolojiyi özetleyen bir yazı kaleme alan Connie Millar, Sigmund Freud'un şu sözünün ilişkisel psikolojiyle çok uyumlu olduğunu belirtiyor: 'Kendinize depresyon veya düşük öz saygı teşhisi koymadan önce, etrafınızın aslında aptallarla dolu olmadığından emin olun.'

Yazar Teal Swan, katıldığı bir programda dinleyicilerle bir oyun oynuyor ve onlara geliştirdiği 3 soruyu yöneltiyor. 3 sorunun, karşınızdaki kişiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacağı söyleniyor.

Yalnız dikkat edilmesi gereken bir konu var: Sorulara verilen cevaplar, yüzeysel olmamalı. Örneğin 'çünkü sevdiğim için' cevabı yeterli kabul edilmiyor.

Soruları merak ettiniz değil mi? :)

1. En sevdiğin renk ne ve bunun üç önemli sebebi ne?

2. En sevdiğin hayvan hangisi ve bunun üç önemli sebebi ne?

3. En sevdiğiniz su formu veya su kütlesi (buz, yağmur veya deniz gibi) ne ve bunun üç nedeni ne?

Eğer bu soruları siz de cevaplamak isterseniz ekranı kaydırmayı bırakın ve soruları cevaplayın. Tekrar hatırlatalım, soruların üzerinde istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Yeter ki verdiğiniz cevaplarda geçerli nedenleriniz olsun.

Şimdi sıra geldi, bu soruların neleri temsil ettiğine!

1. Kendinize bakışınız

1. Kendinize bakışınız

İlk soruda hatırlarsanız en sevdiğiniz rengi sormuş ve bunun nedenlerini istemiştik. Aslında bu soruya verdiğiniz cevap, kendi karakterinize olan bakış açınızı anlatıyor.

Örneğin en sevdiğiniz renk mavi olabilir ve verdiğiniz cevapta 'Mavi bana gökyüzünü ve denizi hatırlattığı için huzurlu hissettiriyor' demiş olabilirsiniz. Bu durumda aslında kendinizin huzurlu, sakin bir insan olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Eğer en sevdiğiniz rengin siyah olduğunu söylemiş ve bana güç veriyor gibi bir neden söylediyseniz, kendinizi güçlü bir karakter olarak görüyor olabilirsiniz.

Soruya verdiğiniz cevapla hem kendinizi, hem de çevrenizdeki insanları daha yakından tanıma fırsatı elde ediyorsunuz. Başkalarına kendimiz hakkında farklı profiller çizsek farklı maskeler taksak da içten içte kendi karakterimiz hakkında farklı görüşlerimiz olabiliyor. İşte bu soru, aslında bunu görmemizi sağlıyor.

2. Eşiniz / partneriniz hakkındaki düşünceniz

2. Eşiniz / partneriniz hakkındaki düşünceniz

İkinci soruda 'En sevdiğin hayvan hangisi ve bunun üç önemli sebebi ne?' sorusunu cevaplamıştık. Bu sorunun cevabı da aslında eşiniz, sevgiliniz veya ideal partneriniz hakkındaki görüşlerinizi ele veriyor. 

Örneğin bu soruya köpek cevabını vermiş olabilirsiniz ve saydığınız nedenler arasında da 'hep sözümü dinliyor' 'bana sadık' gibi maddeler yer alıyor olabilir. Bu cevabınız, partnerinizin size sadık olduğunu düşündüğünüz anlamına geliyor. Tabii 'ayı' da demiş olabilirsiniz. 'Aklıma hayvan deyince ilk başta ayı geldi, aslında ayıları da pek sevmem...' gibi nedenler söylediyseniz vay halinize :)

3. Kendi cinselliğiniz hakkındaki düşünceniz.

3. Kendi cinselliğiniz hakkındaki düşünceniz.

En sevdiğiniz su formu da sizin kendi cinselliğinize olan bakış açınızı gösteriyor. Burada elbette derin düşünmeye başladığınızda verdiğiniz cevaplar, sizi ele veriyor. Kimileri için tatmin edici, kimileri için de üzücü sonuçlar doğabilir buradan :)

'3 soru oyununun' en keyifli tarafı, siz soruları sorarken ve karşınızdaki kişi cevaplarken aslında neye cevap verdiğini bilmemesi. Yani aslında, sizin hakkınızdaki görüşlerini açıklıyor ancak bundan haberi yok!

Bu soruları yanıtlarken kendinizi analiz edebilirsiniz veya karşınızdaki kişinin davranışlarını fark edebilirsiniz. Örneğin, 'Hangi hayvanı seviyorum?' sorusuna üç derin yanıt verememe, belki de başkalarında ne aradığınızdan emin olmadığınızı gösterir. Benzer şekilde, örneğin neden yeşilin en sevdiğiniz renk olduğu gibi derin nedenler konusunda açık sözlü değilseniz, bu kendinizin tek bir versiyonuna bağlı kalmaktan hoşlanmadığınızı gösterebilir.

Tabii sorulara vereceğiniz cevaplar, gün içinde o anki ruh halinize bağlı olarak da değişebilir. Kesin cevaplar olduğunu söylemek zor olsa da oldukça keyifli olduğunu da inkar edemeyeceğim!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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