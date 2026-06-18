Klinik Nöroloji Profesörü Hafızayı Güçlendirmenin Yolunu Anlattı
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Yeni tanıştığınız bir insanın ismini unuttuğunuz oluyor mu? Ya da markete gittiğinizde asıl alınması gereken şeyleri almayı unutup döndüğünüz? Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Mesela ben, yeni tanıştığım oda arkadaşımın ismini 'anında' unutmuş ve onun bir şekilde ismini yeniden söylemesini beklemiştim. O zamana kadar da isimsiz bir şekilde seslenmiştim. (Bebeğim, çiçeğim gibi kelimeler imdadınıza koşuyor!)
Peki hafızamızı güçlendirmek için yapabileceğimiz bir şey var mı?
Klinik Nöroloji Profesörü Richard Restak 'Dinamik Bir Hafıza Oluşturmanın Yolları' başlıklı yazısında hafızamızı nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyor.
Gelin, ona kulak verelim.
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Sizin açınızdan tüm taşlar yerine ne zaman oturuyor?
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İşte kısa süreli hafızanızı güçlendirmenin yöntemi!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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