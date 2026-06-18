Klinik Nöroloji Profesörü Hafızayı Güçlendirmenin Yolunu Anlattı

Marketten eve gelip de aldıklarınızı yerleştirirken 'haaa' deyip almayı unuttuğunuz o şey aklınıza geldiğinde olabilir mesela. Ya da gün içerisinde yapmanız gereken o önemli şeyi, gece başınızı yastığa koyduğunuzda hatırladığınız zaman olabilir. İşte o zaman tüm taşlar yerine oturuyor.

Fakat biraz geç oluyor tabii.

Hafızanızı güçlendirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Örneğin düzenli fiziksel egzersiz yapmanın, sağlıklı ve dengeli (Akdeniz tipi) beslenmenin, kaliteli uyumanın, yeni beceriler öğrenmenin (dil, enstrüman) ve zihni aktif tutacak bulmaca gibi aktivitelerin yapılmasının hafızayı güçlendirdiği söyleniyor. Tabii vitaminlerinizin ve kan değerlerinizin de yeri olması gerekiyor.

Ancak tüm bunlar, hafızanızı 'uzun vadede' güçlendirecek olan şeyler. Yani evet, hafızanızı destekleyebilirsiniz ancak bu öneriler bir anda sizin her şeyi hatırlamanızı sağlamayacaktır.

İşte burada farklı bir yöntem karşımıza çıkıyor.