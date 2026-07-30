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Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Rober Hatemo'nun Babasıyla Yaşadığı Travma Gündem Oldu!

Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Rober Hatemo'nun Babasıyla Yaşadığı Travma Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 10:07
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90'lı yıllardan bu yana Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo, bu kez şarkılarıyla değil, çocukluğuna dair yaptığı çarpıcı itirafla gündeme geldi. 'Esmer', 'Senden Çok Var' ve 'Beyaz ve Sen' gibi unutulmaz hitlere imza atan ünlü şarkıcı, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının tırnak yeme alışkanlığıyla ilgili yaptığı 'Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı.' açıklaması gündem oldu.

Kaynak: Emel Özuğur/ YouTube

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Türk pop müziğinin kendine özgü isimlerinden Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Türk pop müziğinin kendine özgü isimlerinden Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Hareketli sahne performansı, enerjik tarzı ve farklı vokal rengiyle kısa sürede dönemin en çok konuşulan popçularından biri haline gelen sanatçı, peş peşe çıkardığı albümlerle başarısını kalıcı hale getirdi.

Özellikle 'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Aşksız Prens', 'Tanrım' ve 'Giden Candan Gidiyor' gibi şarkılar milyonlarca kişi tarafından dinlenirken, Rober Hatemo uzun yıllardır konserleri ve yeni projeleriyle müzik kariyerini aktif şekilde sürdürüyor. Zaman zaman verdiği samimi röportajlarla da adından söz ettiren ünlü isim, bu kez çocukluk yıllarına uzanan bir anısıyla gündeme geldi.

Rober Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Sohbet sırasında yıllardır kurtulamadığı tırnak yeme alışkanlığı hakkında konuşan sanatçı, bunun nedenini sorguladığını söyleyerek çocukluğundan unutamadığı bir olayı paylaştı.

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar hayatındaki birçok problemi çözebildiğini düşündüğünü ancak tırnak yeme alışkanlığını bir türlü bırakamadığını ifade etti. Bunun üzerine geçmişi düşündüğünü söyleyen Hatemo, çocukluğunda babasıyla yaşadığı olayın hafızasında derin bir iz bıraktığını dile getirdi.

Hatemo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum, bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen niye yapamadım diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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