Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Rober Hatemo'nun Babasıyla Yaşadığı Travma Gündem Oldu!
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90'lı yıllardan bu yana Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo, bu kez şarkılarıyla değil, çocukluğuna dair yaptığı çarpıcı itirafla gündeme geldi. 'Esmer', 'Senden Çok Var' ve 'Beyaz ve Sen' gibi unutulmaz hitlere imza atan ünlü şarkıcı, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının tırnak yeme alışkanlığıyla ilgili yaptığı 'Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı.' açıklaması gündem oldu.
Kaynak: Emel Özuğur/ YouTube
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Türk pop müziğinin kendine özgü isimlerinden Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
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Rober Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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