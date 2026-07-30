Olay Yaratan İlişki Kısa Sürdü: Manifest Üyesi Hilal Yelekçi, Agah Uz Defterini Kapattı!
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Manifest'in en sevilen üyelerinden Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla konuşuluyordu. DJ Agah Uz ile yaşadığı ilişki, ortaya çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle yaş farkı nedeniyle uzun süre tartışılmıştı. Peş peşe gelen açıklamalar ve dava resti derken gündem bir anda bambaşka bir boyuta taşındı. Tansiyonun giderek yükseldiği sürecin sonunda ise beklenen karar geldi. Hilal Yelekçi, yaptığı kısa açıklamayla Agah Uz'la ilişkisini noktaladığını duyurdu.
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Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest grubunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Hilal Yelekçi, kısa sürede hem sahne performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
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Agah Uz'un dava açıklamasının ardından gözler Hilal Yelekçi'ye çevrilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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