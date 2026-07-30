Olay Yaratan İlişki Kısa Sürdü: Manifest Üyesi Hilal Yelekçi, Agah Uz Defterini Kapattı!

'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi şarkılarla milyonlara ulaşan genç sanatçı, grubun en çok konuşulan üyeleri arasında yer alırken, son günlerde ise kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etti.

Temmuz ayında Hilal Yelekçi'nin adı ilk olarak farklı isimlerle anılsa da, magazin kulislerinde gerçek ilişkinin ünlü DJ ve girişimci Agah Uz ile yaşandığı konuşulmaya başlandı. Çok geçmeden ikilinin birlikte vakit geçirirken görüntülenmesi iddiaları doğrular nitelikte oldu. Sarılırken objektiflere yansıyan karelerin sosyal medyada yayılmasıyla aşk kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Ancak ilişkinin gündem olmasının tek nedeni bu görüntüler değildi. 25 yaşındaki Hilal Yelekçi ile 36 yaşındaki Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Manifest hayranlarının önemli bir bölümü ilişkiye tepki gösterirken, ikili hakkında binlerce yorum yapıldı. Günlerce devam eden tartışmaların ardından eleştirilerin dozu giderek arttı ve sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Yaşananların ardından Agah Uz'dan çok sert bir hamle geldi. Ünlü DJ, kendilerine yönelik hakaret ve ağır yorumlarda bulunan sosyal medya hesaplarına karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Bazı kullanıcıların dava edileceğini duyurması, krizi daha da büyüttü. Bu karar sonrası sosyal medyadaki tansiyon zirveye ulaştı.