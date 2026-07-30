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Olay Yaratan İlişki Kısa Sürdü: Manifest Üyesi Hilal Yelekçi, Agah Uz Defterini Kapattı!

Olay Yaratan İlişki Kısa Sürdü: Manifest Üyesi Hilal Yelekçi, Agah Uz Defterini Kapattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 08:34
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Manifest'in en sevilen üyelerinden Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla konuşuluyordu. DJ Agah Uz ile yaşadığı ilişki, ortaya çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle yaş farkı nedeniyle uzun süre tartışılmıştı. Peş peşe gelen açıklamalar ve dava resti derken gündem bir anda bambaşka bir boyuta taşındı. Tansiyonun giderek yükseldiği sürecin sonunda ise beklenen karar geldi. Hilal Yelekçi, yaptığı kısa açıklamayla Agah Uz'la ilişkisini noktaladığını duyurdu.

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Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest grubunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Hilal Yelekçi, kısa sürede hem sahne performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest grubunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Hilal Yelekçi, kısa sürede hem sahne performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi şarkılarla milyonlara ulaşan genç sanatçı, grubun en çok konuşulan üyeleri arasında yer alırken, son günlerde ise kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etti.

Temmuz ayında Hilal Yelekçi'nin adı ilk olarak farklı isimlerle anılsa da, magazin kulislerinde gerçek ilişkinin ünlü DJ ve girişimci Agah Uz ile yaşandığı konuşulmaya başlandı. Çok geçmeden ikilinin birlikte vakit geçirirken görüntülenmesi iddiaları doğrular nitelikte oldu. Sarılırken objektiflere yansıyan karelerin sosyal medyada yayılmasıyla aşk kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Ancak ilişkinin gündem olmasının tek nedeni bu görüntüler değildi. 25 yaşındaki Hilal Yelekçi ile 36 yaşındaki Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Manifest hayranlarının önemli bir bölümü ilişkiye tepki gösterirken, ikili hakkında binlerce yorum yapıldı. Günlerce devam eden tartışmaların ardından eleştirilerin dozu giderek arttı ve sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Yaşananların ardından Agah Uz'dan çok sert bir hamle geldi. Ünlü DJ, kendilerine yönelik hakaret ve ağır yorumlarda bulunan sosyal medya hesaplarına karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Bazı kullanıcıların dava edileceğini duyurması, krizi daha da büyüttü. Bu karar sonrası sosyal medyadaki tansiyon zirveye ulaştı.

Agah Uz'un dava açıklamasının ardından gözler Hilal Yelekçi'ye çevrilmişti.

Agah Uz'un dava açıklamasının ardından gözler Hilal Yelekçi'ye çevrilmişti.

Günlerdir sessizliğini koruyan genç şarkıcı, sonunda yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklamayla merak edilen soruya yanıt verdi.

Hilal Yelekçi, kamuoyuyla paylaştığı kısa mesajda 'Agah Uz ile ilişkim bitmiştir.' ifadelerini kullanarak ayrılığı resmen doğruladı. Tek cümlelik bu açıklama, günlerdir süren tartışmalara da son noktayı koymuş oldu.

Kulislerde konuşulan iddialara göre ayrılık kararının alınmasında, ilişkinin daha ilk gününden itibaren büyük bir sosyal medya baskısıyla karşı karşıya kalması ve Agah Uz'un kullanıcılara dava açacağını duyurmasının etkili olduğu öne sürüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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