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Temmuz Sıcağında Kat Kat Giyinen Gülşen'in Kombini Dillere Düştü!

Temmuz Sıcağında Kat Kat Giyinen Gülşen'in Kombini Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 11:13
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Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Gülşen, yıllardır hit şarkıları kadar sahne tarzıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle konserlerinde tercih ettiği kostümlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez tam tersi bir görüntüyle dikkat çekti. Temmuz ayının bunaltıcı sıcaklarında Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen'in kat kat ve kalın parçalardan oluşan sokak kombini, sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Türk pop müziğinin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösterilen Gülşen, hem sesi hem de yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk pop müziğinin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösterilen Gülşen, hem sesi hem de yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Müzik kariyerine 1990'lı yılların ikinci yarısında başlayan başarılı sanatçı, asıl büyük çıkışını ise 2000'li yıllarda peş peşe yayınladığı hit parçalarla yaptı. Zaman içinde yalnızca yorumculuğuyla değil, yazdığı şarkılarla da Türk popunun en üretken isimlerinden biri haline geldi.

Bugün hala konserlerde binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği Of Of, Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Bangır Bangır, Bir İhtimal Biliyorum, Dan Dan, Kardan Adam, Nazar Değmesin ve Murat Boz'la yaptığı İltimas düeti, Gülşen'in kariyerine damga vuran parçalar arasında gösteriliyor. Özellikle 'Bangır Bangır' döneminde kırdığı dinlenme rekorları ve listelerde aylarca zirvede kalması, onu pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Sadece müziğiyle değil, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle de yıllardır gündemden düşmeyen Gülşen, özellikle tarzıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Her konserinde farklı bir imajla izleyicisinin karşısına çıkan sanatçı, moda tercihleri nedeniyle zaman zaman övgülerin de eleştirilerin de odağı oluyor.

Son yıllarda sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık sosyal medyada konuşulan Gülşen, bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi.

Yaz konserlerinde transparan, dekolteli ve dikkat çekici tasarımları tercih eden ünlü şarkıcı, temmuz ayının bunaltıcı sıcaklarında Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan görüntüsüyle kullanıcıları şaşırttı.

Herkesin ince ve serin kıyafetler tercih ettiği günlerde Gülşen'in kat kat ve oldukça kalın parçalardan oluşan kombini dikkatlerden kaçmadı. Büyük güneş gözlükleriyle görüntüsünü tamamlayan sanatçı, alışılmış sahne stilinin aksine günlük hayatında tamamen farklı bir görünüm tercih etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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