Temmuz Sıcağında Kat Kat Giyinen Gülşen'in Kombini Dillere Düştü!

Müzik kariyerine 1990'lı yılların ikinci yarısında başlayan başarılı sanatçı, asıl büyük çıkışını ise 2000'li yıllarda peş peşe yayınladığı hit parçalarla yaptı. Zaman içinde yalnızca yorumculuğuyla değil, yazdığı şarkılarla da Türk popunun en üretken isimlerinden biri haline geldi.

Bugün hala konserlerde binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği Of Of, Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Bangır Bangır, Bir İhtimal Biliyorum, Dan Dan, Kardan Adam, Nazar Değmesin ve Murat Boz'la yaptığı İltimas düeti, Gülşen'in kariyerine damga vuran parçalar arasında gösteriliyor. Özellikle 'Bangır Bangır' döneminde kırdığı dinlenme rekorları ve listelerde aylarca zirvede kalması, onu pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Sadece müziğiyle değil, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle de yıllardır gündemden düşmeyen Gülşen, özellikle tarzıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Her konserinde farklı bir imajla izleyicisinin karşısına çıkan sanatçı, moda tercihleri nedeniyle zaman zaman övgülerin de eleştirilerin de odağı oluyor.