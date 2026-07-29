Temmuz Sıcağında Kat Kat Giyinen Gülşen'in Kombini Dillere Düştü!
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Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Gülşen, yıllardır hit şarkıları kadar sahne tarzıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle konserlerinde tercih ettiği kostümlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez tam tersi bir görüntüyle dikkat çekti. Temmuz ayının bunaltıcı sıcaklarında Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen'in kat kat ve kalın parçalardan oluşan sokak kombini, sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Türk pop müziğinin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösterilen Gülşen, hem sesi hem de yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Son yıllarda sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık sosyal medyada konuşulan Gülşen, bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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