Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylardır Satılamayan Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ünlü oyuncunun Haziran 2026'da yaklaşık 80 milyon TL bedelle satışa çıkardığı özel yapım lüks tekne, aradan geçen aylara rağmen henüz yeni sahibini bulamadığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre bu satış kararının arkasında maddi bir gerekçe değil, Tatlıtuğ'u derinden etkileyen acı bir kayıp bulunuyor. Oyuncunun tekneyi yakın dostu ve iş insanı Halit Yukay'dan satın aldığı, Yukay'ın geçtiğimiz aylarda Marmara Adası açıklarında yaşanan trajik tekne kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ise tekneye karşı bakışının tamamen değiştiği öne sürüldü.

Yakın dostunun vefatından sonra anılarla dolu tekneye binmek istemediği konuşulan Tatlıtuğ'un, tekneyi marinada bağlı tuttuğu ve kısa süre sonra satışa çıkardığı ifade edildi. Ancak yüksek fiyatı ve özel yapım olması nedeniyle lüks tekneye henüz talip çıkmadığı iddiaları X gündemine oturdu.