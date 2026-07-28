article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylardır Satılamayan Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylardır Satılamayan Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 14:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da yıllardır ekranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri boyunca rol aldığı birbirinden iddialı yapımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve yaşam tarzıyla magazin gündemine geliyor. Deniz tutkusuyla da bilinen Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğuyla değil, aylardır satılamayan milyonluk teknesiyle sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da yıllardır ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında elde ettiği birinciliklerin ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da yıllardır ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında elde ettiği birinciliklerin ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

'Gümüş', 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney', 'Cesur ve Güzel', 'Çarpışma' ve son olarak 'Aile' gibi birbirinden ses getiren yapımlarda rol alan Tatlıtuğ, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile kurduğu aile hayatının yanı sıra denize ve tekne tutkusuyla da sık sık gündeme geliyor.

Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yeni bir proje ya da tatil kareleriyle değil, satışa çıkardığı lüks teknesiyle konuşuluyor.

Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yeni bir proje ya da tatil kareleriyle değil, satışa çıkardığı lüks teknesiyle konuşuluyor.

Ünlü oyuncunun Haziran 2026'da yaklaşık 80 milyon TL bedelle satışa çıkardığı özel yapım lüks tekne, aradan geçen aylara rağmen henüz yeni sahibini bulamadığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre bu satış kararının arkasında maddi bir gerekçe değil, Tatlıtuğ'u derinden etkileyen acı bir kayıp bulunuyor. Oyuncunun tekneyi yakın dostu ve iş insanı Halit Yukay'dan satın aldığı, Yukay'ın geçtiğimiz aylarda Marmara Adası açıklarında yaşanan trajik tekne kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ise tekneye karşı bakışının tamamen değiştiği öne sürüldü.

Yakın dostunun vefatından sonra anılarla dolu tekneye binmek istemediği konuşulan Tatlıtuğ'un, tekneyi marinada bağlı tuttuğu ve kısa süre sonra satışa çıkardığı ifade edildi. Ancak yüksek fiyatı ve özel yapım olması nedeniyle lüks tekneye henüz talip çıkmadığı iddiaları X gündemine oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın