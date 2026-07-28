Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylardır Satılamayan Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da yıllardır ekranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri boyunca rol aldığı birbirinden iddialı yapımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve yaşam tarzıyla magazin gündemine geliyor. Deniz tutkusuyla da bilinen Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğuyla değil, aylardır satılamayan milyonluk teknesiyle sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu.
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Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da yıllardır ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında elde ettiği birinciliklerin ardından oyunculuk kariyerine adım attı.
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Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yeni bir proje ya da tatil kareleriyle değil, satışa çıkardığı lüks teknesiyle konuşuluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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