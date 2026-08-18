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Uzak Şehir Cihan'ın Yeni İmajından Yeraltı'nın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Cihan'ın Yeni İmajından Yeraltı'nın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Reyting Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 19:34
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Karakuyu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Karakuyu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturan Karakuyu, sete çıkmaya hazırlanırken kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Kanal D'nin yeni dizisine iki oyuncu birden katılırken canlandıracakları karakterler de belli oldu. Yeni isimlerden biri Kahraman'ın en yakın arkadaşını, diğeri ise Savcı Ferda'nın sağ kolunu oynayacak.

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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın kadrosu yeni sezon öncesinde genişlemeye devam ediyor. Yeraltı dizisine yeni isimler dahil olurken kadroya sürpriz bir ismin geleceği açıklandı. Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisine yapılan flaş transferi duyurdu.

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Uzak Şehir, yayınlandığı gün ekranlarda uzun süredir dolmayan bir boşluğu doldurmayı başardı.

Uzak Şehir, yayınlandığı gün ekranlarda uzun süredir dolmayan bir boşluğu doldurmayı başardı.

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Uzak Şehir'de yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk iki sezonuyla fırtına gibi esen ve sektöre yön veren fenomen dizinin 3. sezonunda yaşanacaklar şimdiden merak konusu. 2. sezon finalinde Alya'nın Mardin'i terk etmesinin ardından neler olacağı izleyiciyi heyecanlandırırken yeni sezon öncesi afiş çekiminin yapılacağı iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafta Ozan Akbaba'nın değişimi dikkat çekti.

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Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı iddialı dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı iddialı dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i canlandıran Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı yeni dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı. Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş'in çekimleri geçtiğimiz günlerde başlarken dizinin ilk afişi yayınlandı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisi şoke eden bir reyting kaybı yaşadı. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesinin ardından pek çok evde TV kanalları yayınlanmıyor. ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30'luk bir reyting kaybı yaşarken dizinin oyuncularından Berk Ali Çatal, reytingler için seyirciye seslendi.

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Söke-Milas karayolunda bu sabah yolcu otobüsünün TIR’a çarpışması sonucu büyük bir kaza gerçekleşti.

Söke-Milas karayolunda bu sabah yolcu otobüsünün TIR’a çarpışması sonucu büyük bir kaza gerçekleşti.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Daha 17 dizisinin set çalışanı ve ünlü oyuncu Umut Oğuz’un da kardeşi Okan Oğuz’un kazada ağır yaralandığı öğrenildi.

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TRT'nin sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezona yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

TRT'nin sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezona yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kadrosuna en çok yeni oyuncu dahil eden dizilerden olan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna şimdi de ünlü oyuncu dahil oldu. Arka Sokaklar oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alacak.

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Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezon öncesinde ortaya atılan başrol ayrılığı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı.

Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezon öncesinde ortaya atılan başrol ayrılığı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı.

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerde yer aldığı Yeraltı dizisinin yeni sezonuna pek çok oyuncu dahil olurken dizide ayrılık olup olmayacağı merak ediliyor. Yeraltı dizisinde başrol ayrılığı yaşanacağı iddiasına yanıt geldi.

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17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 17 Ağustos Pazartesi günü sevilen dizi şoke eden bir reyting kaybı yaşadı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni bölümle kendi rekorunu kıran Altı Üstü İstanbul, 17 Ağustos akşamı frekans değişikliği nedeniyle izlenemedi. Altı Üstü İstanbul, yüzde 30'luk bir reyting kaybı yaşadı.

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Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan'la tanışmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı.

Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan'la tanışmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı.

2009 yılında oyunculuk kariyerine ara veren Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la olan evliliğinin sona ermesinin ardından oyunculuğa geri dönme kararı aldı. Sezonun en iddialı ve en yüksek maliyetli dizilerinden biri olması beklenen Tuzlu Kahve ile anlaşan Yasemin Ergene'nin setlere rekor bir ücrete dönmeyi kabul ettiği iddia edildi.

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2025-2026 sezonunun haziran ayında geri kalmasıyla birlikte yayın hayatına dört dizi başladı.

2025-2026 sezonunun haziran ayında geri kalmasıyla birlikte yayın hayatına dört dizi başladı.

Dört yaz dizisinin yayınlandığı yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yerli dizi izleyicileri 2026-2027 sezonunun bir an önce başlamasını beklerken yaz sezonunu da Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu geçirdiler. Yaz sezonu sona ererken haftanın en çok izlenen kanalı dört dizinin yayınlandığı kanaldan biri olmadı.

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2025-2026 sezonunun en iddialı dizilerinden biri olan Yeraltı dizisi büyük bir başarı yakalamıştı.

2025-2026 sezonunun en iddialı dizilerinden biri olan Yeraltı dizisi büyük bir başarı yakalamıştı.

Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezona yeni başlayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz'in hemen ardından gelen Yeraltı dizisi, ikinci sezona daha güçlü hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna tarihi dizilerin aranan ismi dahil oldu.

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Son yılların en gözde isimlerinden Mert Ramazan Demir'in yeni adresi belli oldu.

Son yılların en gözde isimlerinden Mert Ramazan Demir'in yeni adresi belli oldu.

Son dönemin en sevilen oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını'nın ardından Delikanlı dizisinde rol almış ancak dizi erken final yapmaktan kaçamamıştı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin başrolü olduğu öğrenilmişti. Mert Ramazan Demir'in Susuz Yaz dizisindeki rolünün adı değişti. Diziye Demir'in ardından ünlü bir isim dahil oldu.

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Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in yeni adresi belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in yeni adresi belli oldu.

TRT 1'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve sezon boyu ortalığı kasıp kavuran Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından çok konuşulan bir gelişmeye imza atmıştı. Dizinin sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber, X hesabı üzerinden diziden çıkarıldığını açıklamıştı. Ayrılık nedenine dair art arda ortaya atılan iddiaların ardından izleyiciler Dilber'in diziye dönmesini istediyse de ünlü oyuncu yeni bir diziyle anlaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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