Uzak Şehir Cihan'ın Yeni İmajından Yeraltı'nın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dört yaz dizisinin yayınlandığı yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yerli dizi izleyicileri 2026-2027 sezonunun bir an önce başlamasını beklerken yaz sezonunu da Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu geçirdiler. Yaz sezonu sona ererken haftanın en çok izlenen kanalı dört dizinin yayınlandığı kanaldan biri olmadı.