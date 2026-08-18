Uzak Şehir Cihan'ın Yeni İmajından Yeraltı'nın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Karakuyu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Uzak Şehir, yayınlandığı gün ekranlarda uzun süredir dolmayan bir boşluğu doldurmayı başardı.
Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı iddialı dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı.
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Söke-Milas karayolunda bu sabah yolcu otobüsünün TIR’a çarpışması sonucu büyük bir kaza gerçekleşti.
TRT'nin sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezona yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.
Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezon öncesinde ortaya atılan başrol ayrılığı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı.
17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan'la tanışmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı.
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2025-2026 sezonunun haziran ayında geri kalmasıyla birlikte yayın hayatına dört dizi başladı.
2025-2026 sezonunun en iddialı dizilerinden biri olan Yeraltı dizisi büyük bir başarı yakalamıştı.
Son yılların en gözde isimlerinden Mert Ramazan Demir'in yeni adresi belli oldu.
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in yeni adresi belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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