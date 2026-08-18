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Yıllar Sonra Ekranlara Tuzlu Kahve ile Dönen Yasemin Ergene'nin Dudak Uçuklatan Bölüm Başı Ücreti

Yıllar Sonra Ekranlara Tuzlu Kahve ile Dönen Yasemin Ergene'nin Dudak Uçuklatan Bölüm Başı Ücreti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 12:11
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2009 yılında oyunculuk kariyerine ara veren Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la olan evliliğinin sona ermesinin ardından oyunculuğa geri dönme kararı aldı. Sezonun en iddialı ve en yüksek maliyetli dizilerinden biri olması beklenen Tuzlu Kahve ile anlaşan Yasemin Ergene'nin setlere rekor bir ücrete dönmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Kaynak: Elele- Müge Dağıstanlı

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Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle unutulmazlar arasında yer alan Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan'la tanışmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı.

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle unutulmazlar arasında yer alan Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan'la tanışmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı.

2011 yılında Özilhan'la dünyaevine giren Yasemin Ergene, uzun yıllardır sorulan 'Oyunculuğa dönmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna “Bir daha dönmeyi düşünmüyorum.” cevabını vermişti. Doktorlar'ın etkisi hiçbir zaman bitmezken Yasemin Ergene'nin setlere bir gün dönmesini heyecanla bekleyen büyük bir hayran kitlesi vardı.

Eylül 2025’te İzzet Özilhan'la boşanan Yasemin Ergene, yaptığı anlaşmalar sonucu setlere döneceğinin sinyalini vermişti. Hangi projede yer alacağı merak konusu olan Ergene sezonun en yüksek bütçeli işi olan Tuzlu Kahve'ye evet dedi.

Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve dizisinde bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.

Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve dizisinde bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.

Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi ünlü isimlerin rol alacağı dizi şimdiden heyecanla bekleniyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, sezonun en yüksek bütçeli işi olan Tuzlu Kahve dizisinde Yasemin Ergene bölüm başına 2 milyon TL alacak. İddiaya göre yüksek bir anlaşma yapan tek oyuncu Yasemin Ergene değil. Dizide rol alacak oyuncuların yüksek ücretlere anlaştığı da iddialar arasında yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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