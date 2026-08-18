Yıllar Sonra Ekranlara Tuzlu Kahve ile Dönen Yasemin Ergene'nin Dudak Uçuklatan Bölüm Başı Ücreti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2009 yılında oyunculuk kariyerine ara veren Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la olan evliliğinin sona ermesinin ardından oyunculuğa geri dönme kararı aldı. Sezonun en iddialı ve en yüksek maliyetli dizilerinden biri olması beklenen Tuzlu Kahve ile anlaşan Yasemin Ergene'nin setlere rekor bir ücrete dönmeyi kabul ettiği iddia edildi.
Kaynak: Elele- Müge Dağıstanlı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle unutulmazlar arasında yer alan Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan'la tanışmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve dizisinde bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın