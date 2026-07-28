Emma Roberts Evlendi! Hollywood Yıldızının Masalsı Düğününden İlk Detaylar

Çift, düğünlerini Idaho eyaletinin Sun Valley bölgesindeki aile malikânesinde, yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı açık hava organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri Emma Roberts'ın tercih ettiği gelinlik oldu. Ünlü oyuncu, Monique Lhuillier imzalı, klasik beyaz yerine hazırlanan özel tasarım bir gelinlik giyerken, düğün sonrası kutlamada ise siyah dantel korseli ikinci bir elbiseyle davetlilerin karşısına çıktı.

Törende duygusal anlar da yaşandı. Roberts'ın eski sevgilisi Garrett Hedlund ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Rhodes, annesine nikah alanına giderken eşlik etti. Davetliler arasında Emma Roberts'ın teyzesi ve Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts da yer alırken, uzun süredir aralarının mesafeli olduğu babası Eric Roberts düğüne katılmadı.