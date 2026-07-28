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Emma Roberts Evlendi! Hollywood Yıldızının Masalsı Düğününden İlk Detaylar

Emma Roberts Evlendi! Hollywood Yıldızının Masalsı Düğününden İlk Detaylar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 11:19
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Hollywood'un sevilen oyuncularından Emma Roberts, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Cody John ile evlendi. Sun Valley'de düzenlenen romantik düğünde gelinlik tercihi, davetliler ve törende yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

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Hollywood'un başarılı oyuncularından Emma Roberts, henüz genç yaşta başladığı kariyerinde hem televizyon hem de sinema dünyasının en tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.

Hollywood'un başarılı oyuncularından Emma Roberts, henüz genç yaşta başladığı kariyerinde hem televizyon hem de sinema dünyasının en tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.

Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts'ın yeğeni ve oyuncu Eric Roberts'ın kızı olan Roberts, kariyerinde kendi başarısıyla öne çıkarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

İlk çıkışını Nickelodeon dizisi Unfabulous ile yapan oyuncu, daha sonra Wild Child, We're the Millers, Nerve, Scream 4 ve Madame Web gibi filmlerde rol aldı. Televizyon tarafında ise özellikle American Horror Story dizisinde canlandırdığı Madison Montgomery karakteri ve Scream Queens dizisindeki Chanel Oberlin performansıyla 'Scream Queen' unvanını aldı. Son yıllarda korku, gerilim, komedi ve dram türlerindeki başarılı projeleriyle kariyerini sürdüren Roberts, Hollywood'un en üretken oyuncuları arasında gösteriliyor.

Emma Roberts, yaklaşık iki yıldır nişanlı olduğu oyuncu Cody John ile 25 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen romantik bir törenle evlendi.

Emma Roberts, yaklaşık iki yıldır nişanlı olduğu oyuncu Cody John ile 25 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen romantik bir törenle evlendi.

Çift, düğünlerini Idaho eyaletinin Sun Valley bölgesindeki aile malikânesinde, yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı açık hava organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri Emma Roberts'ın tercih ettiği gelinlik oldu. Ünlü oyuncu, Monique Lhuillier imzalı, klasik beyaz yerine hazırlanan özel tasarım bir gelinlik giyerken, düğün sonrası kutlamada ise siyah dantel korseli ikinci bir elbiseyle davetlilerin karşısına çıktı.

Törende duygusal anlar da yaşandı. Roberts'ın eski sevgilisi Garrett Hedlund ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Rhodes, annesine nikah alanına giderken eşlik etti. Davetliler arasında Emma Roberts'ın teyzesi ve Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts da yer alırken, uzun süredir aralarının mesafeli olduğu babası Eric Roberts düğüne katılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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