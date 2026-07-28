Emma Roberts Evlendi! Hollywood Yıldızının Masalsı Düğününden İlk Detaylar
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Hollywood'un sevilen oyuncularından Emma Roberts, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Cody John ile evlendi. Sun Valley'de düzenlenen romantik düğünde gelinlik tercihi, davetliler ve törende yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.
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Hollywood'un başarılı oyuncularından Emma Roberts, henüz genç yaşta başladığı kariyerinde hem televizyon hem de sinema dünyasının en tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.
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Emma Roberts, yaklaşık iki yıldır nişanlı olduğu oyuncu Cody John ile 25 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen romantik bir törenle evlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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