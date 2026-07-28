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Melek Mosso'nun Konserindeki Dans Şovuna Seren Serengil'den Eleştiri!

Melek Mosso'nun Konserindeki Dans Şovuna Seren Serengil'den Eleştiri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 09:16
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Antalya Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Melek Mosso, sahnede sergilediği dans performansıyla gündeme geldi. 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada yaptığı dans figürleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, performans binlerce yorum aldı. Görüntüler hakkında yorum yapan isimlerden biri de Seren Serengil oldu. Ünlü sunucu, Melek Mosso'nun sahne şovuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Türk pop ve alternatif müziğinin son yıllarda öne çıkan isimlerinden Melek Mosso, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Türk pop ve alternatif müziğinin son yıllarda öne çıkan isimlerinden Melek Mosso, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Sokak müzisyenliği yaptığı yılların ardından yayınladığı çalışmalarla dikkat çeken sanatçı, özellikle Vursalar Ölemem, Yarım Kalan Sigara, Hayatım Kaymış, İlletim ve son dönemde yayımladığı yeni projeleriyle müzik listelerinde adından söz ettirdi.

Sadece şarkılarıyla değil, sahnedeki enerjisi ve performanslarıyla da sık sık gündeme gelen Mosso, konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişim ve zaman zaman dans ettiği anlarla sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı bu kez ise Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde sergilediği dans gösterisiyle gündem oldu.

Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde "Namus" şarkısını seslendirdiği sırada hareketli dans figürleri sergiledi.

Melek Mosso'nun konser görüntülerine yorum yapan isimlerden biri de Seren Serengil oldu.

Melek Mosso'nun konser görüntülerine yorum yapan isimlerden biri de Seren Serengil oldu.

Seren Serengil şu ifadeleri kullandı:

'Ya çok ucuz duruyor bu hareketler. Keşke yapmasa. Bir de beden tarzına yakışmıyor, estetik durmuyor. Ne gerek var? Her şey herkese yakışacak diye bir şey yok. Proporsiyon buna izin vermiyorsa sadece şarkı söylemen, birkaç sallanman daha doğru olacaktır. Şu boşlukta çıkan birkaç isimden biri olarak hazır böyle bir popülarite yakalamışken bunun sınırlarını zorlamak gereksiz. Olduğu kadar bile mucizeyken...'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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