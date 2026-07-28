Melek Mosso'nun Konserindeki Dans Şovuna Seren Serengil'den Eleştiri!

Seren Serengil şu ifadeleri kullandı:

'Ya çok ucuz duruyor bu hareketler. Keşke yapmasa. Bir de beden tarzına yakışmıyor, estetik durmuyor. Ne gerek var? Her şey herkese yakışacak diye bir şey yok. Proporsiyon buna izin vermiyorsa sadece şarkı söylemen, birkaç sallanman daha doğru olacaktır. Şu boşlukta çıkan birkaç isimden biri olarak hazır böyle bir popülarite yakalamışken bunun sınırlarını zorlamak gereksiz. Olduğu kadar bile mucizeyken...'