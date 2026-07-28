Melek Mosso'nun Konserindeki Dans Şovuna Seren Serengil'den Eleştiri!
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Antalya Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Melek Mosso, sahnede sergilediği dans performansıyla gündeme geldi. 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada yaptığı dans figürleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, performans binlerce yorum aldı. Görüntüler hakkında yorum yapan isimlerden biri de Seren Serengil oldu. Ünlü sunucu, Melek Mosso'nun sahne şovuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Türk pop ve alternatif müziğinin son yıllarda öne çıkan isimlerinden Melek Mosso, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.
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Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde "Namus" şarkısını seslendirdiği sırada hareketli dans figürleri sergiledi.
Melek Mosso'nun konser görüntülerine yorum yapan isimlerden biri de Seren Serengil oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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