6,3 Milyonluk Hesabını Kaybetmişti: Dilan Polat Yeni Profiliyle Instagram'a Geri Döndü!
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bir dönem Instagram'ın en büyük içerik üreticilerinden biri olarak milyonlarca takipçiye ulaşmış, lüks yaşamını ve aile hayatını paylaştığı içeriklerle geniş bir kitle edinmişti. Ancak hakkında yürütülen soruşturmalar, tahliye sonrası yaptığı paylaşımlar ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından Instagram serüveni bambaşka bir noktaya evrildi. Ana hesabının kapatılmasıyla sosyal medyadan uzak kalmak zorunda kalan Polat, şimdi ise 'dilanpolatkankalar' isimli hesabıyla yeniden aktif hale geldi.
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Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması süreci, yalnızca devam eden mali soruşturmalar nedeniyle değil, farklı hukuki gelişmelerin de peş peşe yaşanmasının ardından hız kazandı.
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Aylar süren sessizliğin ardından Dilan Polat, bu kez "dilanpolatkankalar" kullanıcı adlı hesabıyla yeniden Instagram'a döndü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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