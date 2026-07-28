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6,3 Milyonluk Hesabını Kaybetmişti: Dilan Polat Yeni Profiliyle Instagram'a Geri Döndü!

6,3 Milyonluk Hesabını Kaybetmişti: Dilan Polat Yeni Profiliyle Instagram'a Geri Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 08:40
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bir dönem Instagram'ın en büyük içerik üreticilerinden biri olarak milyonlarca takipçiye ulaşmış, lüks yaşamını ve aile hayatını paylaştığı içeriklerle geniş bir kitle edinmişti. Ancak hakkında yürütülen soruşturmalar, tahliye sonrası yaptığı paylaşımlar ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından Instagram serüveni bambaşka bir noktaya evrildi. Ana hesabının kapatılmasıyla sosyal medyadan uzak kalmak zorunda kalan Polat, şimdi ise 'dilanpolatkankalar' isimli hesabıyla yeniden aktif hale geldi.

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Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması süreci, yalnızca devam eden mali soruşturmalar nedeniyle değil, farklı hukuki gelişmelerin de peş peşe yaşanmasının ardından hız kazandı.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması süreci, yalnızca devam eden mali soruşturmalar nedeniyle değil, farklı hukuki gelişmelerin de peş peşe yaşanmasının ardından hız kazandı.

Tahliyesinin ardından lüks yaşamına kaldığı yerden devam ettiğini gösteren paylaşımlar yapması sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olurken, kamuoyunda tepki çeken başka bir gelişme daha yaşandı. Korumasının yaşamını yitirdiği silahlı suikast soruşturmasında gözaltına alınan şüphelinin emniyet ifadesinde, saldırıyı planlamadan önce hedef aldığı kişilerin konumlarını Dilan Polat'ın sosyal medya hikâyeleri ve paylaşımlarından tespit ettiğini söylemesi dosyanın seyrini değiştiren detaylardan biri oldu.

Bu iddianın ardından sosyal medya paylaşımlarının kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirmesi yapılırken, süreç resmi kurumların da gündemine taşındı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hakimliği, paylaşımların kamu düzeni, genel ahlak ve aile yapısı açısından sakınca oluşturabileceği gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Kararın uygulanmasıyla birlikte Meta, yaklaşık 6,3 milyon takipçiye sahip ana Instagram hesabını Türkiye'den erişime kapattı.

Süreç bununla da sınırlı kalmadı. Dilan Polat'ın daha sonra açtığı yedek hesaplar da aynı karar kapsamında tek tek devre dışı bırakıldı. Böylece uzun yıllardır aktif olarak kullandığı Instagram ağı büyük ölçüde erişime kapatılmış oldu.

Hesaplarının kapanmasının ardından Polat, bir süre sosyal medya paylaşımlarını eşi Engin Polat'ın hesabı ile yakın çevresinin hesapları üzerinden sürdürdü ve kendi hesabından içerik paylaşamadı.

Aylar süren sessizliğin ardından Dilan Polat, bu kez "dilanpolatkankalar" kullanıcı adlı hesabıyla yeniden Instagram'a döndü.

Aylar süren sessizliğin ardından Dilan Polat, bu kez "dilanpolatkankalar" kullanıcı adlı hesabıyla yeniden Instagram'a döndü.

Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören hesap, 800 bini aşkın takipçiye ulaşarak dikkat çekti. Polat, yeni hesabında günlük yaşamından kesitler, ailesiyle yaptığı paylaşımlar, takipçileriyle sohbet ettiği videolar ve çeşitli reklam içeriklerini paylaşmayı sürdürüyor.

Fenomen ismin özellikle eski takipçi kitlesinin önemli bir bölümünü yeni hesabına taşıdığı görülürken, hesabın büyüme hızı da sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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