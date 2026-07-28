6,3 Milyonluk Hesabını Kaybetmişti: Dilan Polat Yeni Profiliyle Instagram'a Geri Döndü!

Tahliyesinin ardından lüks yaşamına kaldığı yerden devam ettiğini gösteren paylaşımlar yapması sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olurken, kamuoyunda tepki çeken başka bir gelişme daha yaşandı. Korumasının yaşamını yitirdiği silahlı suikast soruşturmasında gözaltına alınan şüphelinin emniyet ifadesinde, saldırıyı planlamadan önce hedef aldığı kişilerin konumlarını Dilan Polat'ın sosyal medya hikâyeleri ve paylaşımlarından tespit ettiğini söylemesi dosyanın seyrini değiştiren detaylardan biri oldu.

Bu iddianın ardından sosyal medya paylaşımlarının kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirmesi yapılırken, süreç resmi kurumların da gündemine taşındı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hakimliği, paylaşımların kamu düzeni, genel ahlak ve aile yapısı açısından sakınca oluşturabileceği gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Kararın uygulanmasıyla birlikte Meta, yaklaşık 6,3 milyon takipçiye sahip ana Instagram hesabını Türkiye'den erişime kapattı.

Süreç bununla da sınırlı kalmadı. Dilan Polat'ın daha sonra açtığı yedek hesaplar da aynı karar kapsamında tek tek devre dışı bırakıldı. Böylece uzun yıllardır aktif olarak kullandığı Instagram ağı büyük ölçüde erişime kapatılmış oldu.

Hesaplarının kapanmasının ardından Polat, bir süre sosyal medya paylaşımlarını eşi Engin Polat'ın hesabı ile yakın çevresinin hesapları üzerinden sürdürdü ve kendi hesabından içerik paylaşamadı.