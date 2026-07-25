Zendaya'nın Spider-Man Galasındaki Tarzı Olay Oldu: Yeni İmajı Dikkat Çekti
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Hollywood'un en sevilen çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerini geçtiğimiz aylarda evlendiklerini doğrulayarak yeni bir boyuta taşıdı. Şimdilerde ise başrollerini paylaştıkları Spider-Man: Brand New Day filminin dünya prömiyerleri için şehir şehir dolaşan ikili, hem uyumları hem de Zendaya'nın iddialı kırmızı halı tarzıyla gündemden düşmüyor.
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Zendaya ve Tom Holland'ın yolları ilk kez 2016 yılında Spider-Man: Homecoming filminin çekimlerinde kesişti.
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31 Temmuz'da vizyona girecek Spider-Man: Brand New Day filminin tanıtım turu tüm hızıyla sürerken, Zendaya ve Tom Holland bu kez Şanghay'daki görkemli galada kırmızı halının en çok konuşulan isimleri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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