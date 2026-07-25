Zendaya'nın Spider-Man Galasındaki Tarzı Olay Oldu: Yeni İmajı Dikkat Çekti

Her filminde karaktere uygun 'method dressing' tarzını benimseyen Zendaya, Spider-Man evrenine gönderme yapan görünümüyle yine moda dünyasının gündemine oturdu. Ünlü oyuncu, Atelier Versace'nin 2016 Couture koleksiyonundan arşivlik fildişi tonlarındaki elbiseyi tercih etti. Transparan örümcek ağı detayları ve cesur yırtmacıyla dikkat çeken tasarımla filmin temasına ince göndermelerde bulundu.

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı yalnızca elbisesi olmadı. Zendaya, uzun düz saçları ve kısa küt kahkülleriyle bugüne kadarki en radikal imaj değişimlerinden birini sergiledi. Bronz ve koyu tonların hakim olduğu keskin göz makyajı da yeni görünümünü tamamladı.

Tom Holland ise bordo kruvaze takım elbisesiyle eşinin yanında sade ama şık bir görünüm tercih etti. El ele poz veren çift, galanın en çok ilgi gören isimleri oldu.