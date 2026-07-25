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Zendaya'nın Spider-Man Galasındaki Tarzı Olay Oldu: Yeni İmajı Dikkat Çekti

Zendaya'nın Spider-Man Galasındaki Tarzı Olay Oldu: Yeni İmajı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 12:08
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Hollywood'un en sevilen çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerini geçtiğimiz aylarda evlendiklerini doğrulayarak yeni bir boyuta taşıdı. Şimdilerde ise başrollerini paylaştıkları Spider-Man: Brand New Day filminin dünya prömiyerleri için şehir şehir dolaşan ikili, hem uyumları hem de Zendaya'nın iddialı kırmızı halı tarzıyla gündemden düşmüyor.

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Zendaya ve Tom Holland'ın yolları ilk kez 2016 yılında Spider-Man: Homecoming filminin çekimlerinde kesişti.

Zendaya ve Tom Holland'ın yolları ilk kez 2016 yılında Spider-Man: Homecoming filminin çekimlerinde kesişti.

Uzun süre arkadaş olduklarını söyleyen ikili, haklarında çıkan aşk iddialarını yıllarca doğrulamadı. Ancak 2021 yılında birlikte görüntülenmeleriyle ilişkileri resmiyet kazanırken, hayranlarının favori çiftlerinden biri haline geldiler.

İlişkilerini her zaman göz önünde yaşamamayı tercih eden ikili, 2025 yılında başlayan nişan iddialarını da uzun süre sessizce geçiştirdi. Zendaya'nın ödül töreninde taktığı gösterişli yüzük dikkat çekerken, Tom Holland'ın ilerleyen dönemde yaptığı 'nişanlım' açıklaması dedikoduları doğrulamıştı.

Çift, geçtiğimiz aylarda ise gizlice evlendiklerini ilk kez kendi ağızlarından doğruladı. Tom Holland'ın röportajlarında Zendaya'dan 'eşim' diye bahsetmesi, Zendaya'nın da bir hayranının evlenme teklifine 'Çok geç kaldın!' diyerek karşılık vermesi, Hollywood'un gözde çiftinin artık yeni bir döneme geçtiğini resmen ilan etti.

31 Temmuz'da vizyona girecek Spider-Man: Brand New Day filminin tanıtım turu tüm hızıyla sürerken, Zendaya ve Tom Holland bu kez Şanghay'daki görkemli galada kırmızı halının en çok konuşulan isimleri oldu.

31 Temmuz'da vizyona girecek Spider-Man: Brand New Day filminin tanıtım turu tüm hızıyla sürerken, Zendaya ve Tom Holland bu kez Şanghay'daki görkemli galada kırmızı halının en çok konuşulan isimleri oldu.

Her filminde karaktere uygun 'method dressing' tarzını benimseyen Zendaya, Spider-Man evrenine gönderme yapan görünümüyle yine moda dünyasının gündemine oturdu. Ünlü oyuncu, Atelier Versace'nin 2016 Couture koleksiyonundan arşivlik fildişi tonlarındaki elbiseyi tercih etti. Transparan örümcek ağı detayları ve cesur yırtmacıyla dikkat çeken tasarımla filmin temasına ince göndermelerde bulundu.

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı yalnızca elbisesi olmadı. Zendaya, uzun düz saçları ve kısa küt kahkülleriyle bugüne kadarki en radikal imaj değişimlerinden birini sergiledi. Bronz ve koyu tonların hakim olduğu keskin göz makyajı da yeni görünümünü tamamladı.

Tom Holland ise bordo kruvaze takım elbisesiyle eşinin yanında sade ama şık bir görünüm tercih etti. El ele poz veren çift, galanın en çok ilgi gören isimleri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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