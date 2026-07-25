Manifest ve Motive'nin "pVg" Düetinin Kapağı Gelen Eleştiriler Sonrası Sessiz Sedasız Değiştirildi
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Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan müzik gruplarından biri olmayı başardı. Manifestival ile binlerce hayranını aynı çatı altında buluşturan grup, festivaldeki sürpriz performanslarıyla da gündemden düşmedi. Özellikle Motive ile gerçekleştirdikleri ortak sahne şovu büyük ses getirirken, ardından yayınlanan 'pVg (Manifest Live Remix)' ise sadece müziğiyle değil, kapağı etrafında yaşanan tartışmalarla da günlerce konuşuldu.
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Manifest, Temmuz ayında Festival Park Yenikapı'da düzenlediği üç günlük Manifestival ile yalnızca kendi hayranlarını değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce müzikseveri bir araya getirdi.
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İlk yayınlanan kapakta Manifest üyeleri, Motive ve Pango'nun vesikalık tarzındaki fotoğrafları dokuz karelik bir kolaj halinde kullanılmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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