Manifest ve Motive'nin "pVg" Düetinin Kapağı Gelen Eleştiriler Sonrası Sessiz Sedasız Değiştirildi

Dev prodüksiyonu, dans şovları ve sürpriz konuklarıyla dikkat çeken festival boyunca grubun sahnesi adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Festivalin en çok konuşulan anlarından biri ise Motive ve Pango'nun sahneye çıkması oldu. Rap müziğin başarılı isimlerinden Motive ile Manifest üyeleri, Motive'nin sevilen şarkısı 'pVg'yi festival sahnesine özel hazırlanan yeni düzenlemesiyle birlikte seslendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, performans kısa sürede viral oldu. Konser sonrasında ise dinleyiciler bu versiyonun dijital platformlarda yayınlanmasını istemeye başladı.

Yoğun talebin ardından beklenen haber geldi. Manifest, şarkının 'pVg (Manifest Live Remix)' adıyla tüm dijital platformlarda yayınlanacağını duyurdu. 24 Temmuz'da Spotify başta olmak üzere dijital müzik platformlarında yerini alan parça, daha ilk günden dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ancak şarkının yayınlanmasının ardından konuşulan tek konu müzik olmadı. Dinleyicilerin dikkatini bu kez single kapağı çekti.