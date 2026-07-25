article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest ve Motive'nin "pVg" Düetinin Kapağı Gelen Eleştiriler Sonrası Sessiz Sedasız Değiştirildi

Manifest ve Motive'nin "pVg" Düetinin Kapağı Gelen Eleştiriler Sonrası Sessiz Sedasız Değiştirildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 09:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan müzik gruplarından biri olmayı başardı. Manifestival ile binlerce hayranını aynı çatı altında buluşturan grup, festivaldeki sürpriz performanslarıyla da gündemden düşmedi. Özellikle Motive ile gerçekleştirdikleri ortak sahne şovu büyük ses getirirken, ardından yayınlanan 'pVg (Manifest Live Remix)' ise sadece müziğiyle değil, kapağı etrafında yaşanan tartışmalarla da günlerce konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest, Temmuz ayında Festival Park Yenikapı'da düzenlediği üç günlük Manifestival ile yalnızca kendi hayranlarını değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Manifest, Temmuz ayında Festival Park Yenikapı'da düzenlediği üç günlük Manifestival ile yalnızca kendi hayranlarını değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Dev prodüksiyonu, dans şovları ve sürpriz konuklarıyla dikkat çeken festival boyunca grubun sahnesi adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Festivalin en çok konuşulan anlarından biri ise Motive ve Pango'nun sahneye çıkması oldu. Rap müziğin başarılı isimlerinden Motive ile Manifest üyeleri, Motive'nin sevilen şarkısı 'pVg'yi festival sahnesine özel hazırlanan yeni düzenlemesiyle birlikte seslendirdi. 

Sosyal medyada paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, performans kısa sürede viral oldu. Konser sonrasında ise dinleyiciler bu versiyonun dijital platformlarda yayınlanmasını istemeye başladı.

Yoğun talebin ardından beklenen haber geldi. Manifest, şarkının 'pVg (Manifest Live Remix)' adıyla tüm dijital platformlarda yayınlanacağını duyurdu. 24 Temmuz'da Spotify başta olmak üzere dijital müzik platformlarında yerini alan parça, daha ilk günden dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ancak şarkının yayınlanmasının ardından konuşulan tek konu müzik olmadı. Dinleyicilerin dikkatini bu kez single kapağı çekti.

İlk yayınlanan kapakta Manifest üyeleri, Motive ve Pango'nun vesikalık tarzındaki fotoğrafları dokuz karelik bir kolaj halinde kullanılmıştı.

İlk yayınlanan kapakta Manifest üyeleri, Motive ve Pango'nun vesikalık tarzındaki fotoğrafları dokuz karelik bir kolaj halinde kullanılmıştı.

Tasarımın en dikkat çeken detayı ise tüm isimlerin göz çevresine uygulanan koyu ve yoğun makyaj konsepti oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu görünümü eleştirmeye başladı.

Kısa süre içinde X ve Instagram'da binlerce paylaşım yapılırken, kapak tasarımı esprilerin merkezine oturdu. 

Eleştirilerin büyümesi üzerine ekipten resmi bir açıklama gelmese de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dijital platformlardaki kapak görseli kısa süre içinde değiştirildi.

İlk tasarım tamamen kaldırılırken yerine, Manifestival sahnesinde çekilen canlı performans fotoğrafı kullanılmaya başlandı. Manifest üyeleri, Motive ve Pango'nun aynı karede yer aldığı yeni kapak; festival atmosferini yansıtan enerjik yapısıyla dinleyiciler tarafından çok daha olumlu karşılandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın