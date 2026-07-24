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Yıllar Onu da Es Geçmedi: David Beckham'ın Keli İfşa Oldu!

Yıllar Onu da Es Geçmedi: David Beckham'ın Keli İfşa Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 13:45
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David Beckham, futbolu bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dünyanın en popüler spor ikonlarından biri olmayı sürdürüyor. Sahadaki başarılarını iş dünyasına taşıyan efsane isim, bugün Inter Miami'deki yöneticilik görevi, milyar dolarlık yatırımları ve reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Victoria Beckham ve ailesiyle çıktığı Ibiza tatilinde objektiflere takılan Beckham, bu kez kariyeri ya da yatırımlarıyla değil, saçlarındaki değişimle gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, ünlü yıldızın son görünümü hakkında binlerce yorum yapılmasına neden oldu.

Kaynak: https://www.justjared.com/2026/07/22/...
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David Beckham, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dünyanın en çok konuşulan spor insanlarından biri olmayı sürdürüyor.

David Beckham, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dünyanın en çok konuşulan spor insanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerde forma giyen İngiliz yıldız, kazandığı sayısız kupa ve İngiltere Milli Takımı kaptanlığıyla futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Saha içindeki başarılarının yanı sıra yıllar boyunca moda dünyasının da en ikonik isimlerinden biri haline gelen Beckham, reklam anlaşmaları, stil anlayışı ve ailesiyle verdiği pozlarla da popülerliğini hiç kaybetmedi. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından ise iş dünyasında yakaladığı başarılarla adından söz ettirmeye devam etti.

David Beckham bugün yalnızca eski bir futbolcu değil; spor, moda ve medya dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

ABD'de kurucu ortaklarından olduğu Inter Miami CF kulübüyle futbola yatırım yapan Beckham, özellikle Lionel Messi transferinin ardından kulübün dünya çapında büyümesinde önemli rol oynadı. Öte yandan reklam dünyasının da en çok aranan yüzlerinden biri olmayı sürdüren efsane futbolcu; moda, teknoloji, gıda ve yaşam tarzı markalarıyla yaptığı iş birliklerinin yanı sıra kendi yapım şirketi ve girişimleriyle de iş dünyasındaki etkisini büyütmeye devam ediyor.

Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren David Beckham, eşi Victoria Beckham ve ailesiyle birlikte Ibiza'da çıktığı lüks yat tatilinde objektiflere yansıdı.

Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren David Beckham, eşi Victoria Beckham ve ailesiyle birlikte Ibiza'da çıktığı lüks yat tatilinde objektiflere yansıdı.

Denizde keyif yaptığı anlarda görüntülenen Beckham'ın fit fiziği kadar saçları da sosyal medyada gündem oldu. Paparazzilerin çektiği karelerde başının üst kısmındaki seyrelme dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü futbolcunun saçlarının eski görünümüne göre belirgin şekilde inceldiğini öne sürdü.

Kısa sürede yayılan görüntüler, 'Beckham'ın kelliği ortaya çıktı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan Beckham'ın yıllardır yaşa bağlı saç seyrelmesi yaşadığı ve geçmişte saç ekimi yaptırdığı yönünde iddialar da sık sık gündeme geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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