Yıllar Onu da Es Geçmedi: David Beckham'ın Keli İfşa Oldu!
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Kaynak: https://www.justjared.com/2026/07/22/...
David Beckham, futbolu bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dünyanın en popüler spor ikonlarından biri olmayı sürdürüyor. Sahadaki başarılarını iş dünyasına taşıyan efsane isim, bugün Inter Miami'deki yöneticilik görevi, milyar dolarlık yatırımları ve reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Victoria Beckham ve ailesiyle çıktığı Ibiza tatilinde objektiflere takılan Beckham, bu kez kariyeri ya da yatırımlarıyla değil, saçlarındaki değişimle gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, ünlü yıldızın son görünümü hakkında binlerce yorum yapılmasına neden oldu.
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David Beckham, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dünyanın en çok konuşulan spor insanlarından biri olmayı sürdürüyor.
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Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren David Beckham, eşi Victoria Beckham ve ailesiyle birlikte Ibiza'da çıktığı lüks yat tatilinde objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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