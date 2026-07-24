Yıllar Onu da Es Geçmedi: David Beckham'ın Keli İfşa Oldu!

Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerde forma giyen İngiliz yıldız, kazandığı sayısız kupa ve İngiltere Milli Takımı kaptanlığıyla futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Saha içindeki başarılarının yanı sıra yıllar boyunca moda dünyasının da en ikonik isimlerinden biri haline gelen Beckham, reklam anlaşmaları, stil anlayışı ve ailesiyle verdiği pozlarla da popülerliğini hiç kaybetmedi. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından ise iş dünyasında yakaladığı başarılarla adından söz ettirmeye devam etti.

David Beckham bugün yalnızca eski bir futbolcu değil; spor, moda ve medya dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

ABD'de kurucu ortaklarından olduğu Inter Miami CF kulübüyle futbola yatırım yapan Beckham, özellikle Lionel Messi transferinin ardından kulübün dünya çapında büyümesinde önemli rol oynadı. Öte yandan reklam dünyasının da en çok aranan yüzlerinden biri olmayı sürdüren efsane futbolcu; moda, teknoloji, gıda ve yaşam tarzı markalarıyla yaptığı iş birliklerinin yanı sıra kendi yapım şirketi ve girişimleriyle de iş dünyasındaki etkisini büyütmeye devam ediyor.