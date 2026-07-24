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Bikinili Pozlarını Paylaşan Mika Raun, Ayaklarına Yapılan Yorumlara İsyan Etti!

Bikinili Pozlarını Paylaşan Mika Raun, Ayaklarına Yapılan Yorumlara İsyan Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 12:47
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Mika Raun, bu kez Bali tatilinden paylaştığı bikinili karelerle değil, o fotoğrafların altına yapılan yorumlarla gündemde. Ayak numarası üzerinden yapılan eleştirilere sessiz kalmayan fenomen isim, peş peşe paylaştığı videolarla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzelliğinin yurt dışında sık sık övüldüğünü söyleyen Mika Raun, 'Ayağımı da mı gidip yaptırayım?' sözleriyle kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi.

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Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Mika Raun, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Mika Raun, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Cinsiyet geçiş sürecini en başından itibaren takipçileriyle açık bir şekilde paylaşan Raun, estetik operasyonları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca kişinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman yaşadığı polemikler, sevgilisi Batu ile ilişkisi ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Mika Raun, son olarak Bali tatilinden paylaştığı iddialı karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısa süre önce sevgilisi Batu ile birlikte Bali'ye giden Mika Raun, tatilinden peş peşe bikinili fotoğraflar paylaştı.

Doğanın içinde verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinin dikkatini çeken detay ise ayakları oldu. Fotoğrafların ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Mika Raun'un ayaklarının vücuduna oranla büyük göründüğünü öne sürerek yorum yapmaya başladı.

Gelen yorumlara sessiz kalmayan Mika Raun eleştirilere cevap verdi.

'Burada Bali'de en çok karşılaştığım şey insanların güzelliğimi övmesi. Karışlaştığım 100 insandan 90'ı güzelliğimi övüyor. Yürüdüğüm yerde herkes güzelliğime bakıyor. Ama yorumlara bakıyorum... Sizin yüzümde ve güzelliğimde eleştirebileceğiniz bir şey olmadığı için benim bu 40 numara ayağıma kafayı takmışsınız. Yazık değil mi benim bu ayağıma? Bunun ne günahı var? Ayağımı da mı gideyim yaptırayım? Birine tatlı konuşmak, güzel olduğunu söylemek neden bu kadar zor? Ayağım benden daha çok konuşulmuş yorumlarda. 1.75 boyundayım, burada modellik yapan bir sürü kızla tanıştım kızların ayakları 42-43 numara falan. Ne var ayağımda 40 numara işte büyük ve bu normal bir şey!'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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