Bikinili Pozlarını Paylaşan Mika Raun, Ayaklarına Yapılan Yorumlara İsyan Etti!

'Burada Bali'de en çok karşılaştığım şey insanların güzelliğimi övmesi. Karışlaştığım 100 insandan 90'ı güzelliğimi övüyor. Yürüdüğüm yerde herkes güzelliğime bakıyor. Ama yorumlara bakıyorum... Sizin yüzümde ve güzelliğimde eleştirebileceğiniz bir şey olmadığı için benim bu 40 numara ayağıma kafayı takmışsınız. Yazık değil mi benim bu ayağıma? Bunun ne günahı var? Ayağımı da mı gideyim yaptırayım? Birine tatlı konuşmak, güzel olduğunu söylemek neden bu kadar zor? Ayağım benden daha çok konuşulmuş yorumlarda. 1.75 boyundayım, burada modellik yapan bir sürü kızla tanıştım kızların ayakları 42-43 numara falan. Ne var ayağımda 40 numara işte büyük ve bu normal bir şey!'