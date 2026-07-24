Bikinili Pozlarını Paylaşan Mika Raun, Ayaklarına Yapılan Yorumlara İsyan Etti!
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Mika Raun, bu kez Bali tatilinden paylaştığı bikinili karelerle değil, o fotoğrafların altına yapılan yorumlarla gündemde. Ayak numarası üzerinden yapılan eleştirilere sessiz kalmayan fenomen isim, peş peşe paylaştığı videolarla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzelliğinin yurt dışında sık sık övüldüğünü söyleyen Mika Raun, 'Ayağımı da mı gidip yaptırayım?' sözleriyle kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi.
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Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Mika Raun, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
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Gelen yorumlara sessiz kalmayan Mika Raun eleştirilere cevap verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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