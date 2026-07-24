Tolga Sarıtaş'ın Oğlu Ali Görenleri Şaşkına Çevirdi! "Kopyala-Yapıştır" Yorumları Peş Peşe Geldi
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Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından biri olan Tolga Sarıtaş, başarılı kariyerinin yanı sıra mutlu aile hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak oğlu Ali ile verdiği yeni pozla sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu, minik oğlunun kendisine olan inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekti. Baba-oğulun karesini gören kullanıcılar ise tek bir noktada birleşti: 'Resmen babasının kopyası!'
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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tolga Sarıtaş, kısa sürede televizyon dünyasının aranan isimlerinden biri haline geldi.
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Tolga Sarıtaş'ın son paylaşımı ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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