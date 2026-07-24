Tolga Sarıtaş'ın Oğlu Ali Görenleri Şaşkına Çevirdi! "Kopyala-Yapıştır" Yorumları Peş Peşe Geldi

İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Asıl büyük çıkışını ise Güneşin Kızları dizisindeki Ali Mertoğlu karakteriyle yakalayan Sarıtaş, sonrasında Söz dizisinde hayat verdiği Yavuz Karasu karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Aksiyon türündeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, ardından Arıza ve Baba gibi yapımlarda da başrol üstlendi.

Son dönemde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, televizyon dünyasının en başarılı erkek oyuncuları arasında gösterilmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu, uzun yıllar birlikte olduğu modacı ve tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılının haziran ayında Alaçatı'da düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlilikleri boyunca özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamalarıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2025 yılının eylül ayında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çift, oğulları Ali'yi uzun süre sosyal medyadan ve basından uzak tutmayı tercih etse de son aylarda yaptıkları paylaşımlarla minik Ali'yi takipçileriyle buluşturmaya başladı.