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Tolga Sarıtaş'ın Oğlu Ali Görenleri Şaşkına Çevirdi! "Kopyala-Yapıştır" Yorumları Peş Peşe Geldi

Tolga Sarıtaş'ın Oğlu Ali Görenleri Şaşkına Çevirdi! "Kopyala-Yapıştır" Yorumları Peş Peşe Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 12:03
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Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından biri olan Tolga Sarıtaş, başarılı kariyerinin yanı sıra mutlu aile hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak oğlu Ali ile verdiği yeni pozla sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu, minik oğlunun kendisine olan inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekti. Baba-oğulun karesini gören kullanıcılar ise tek bir noktada birleşti: 'Resmen babasının kopyası!'

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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tolga Sarıtaş, kısa sürede televizyon dünyasının aranan isimlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tolga Sarıtaş, kısa sürede televizyon dünyasının aranan isimlerinden biri haline geldi.

İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Asıl büyük çıkışını ise Güneşin Kızları dizisindeki Ali Mertoğlu karakteriyle yakalayan Sarıtaş, sonrasında Söz dizisinde hayat verdiği Yavuz Karasu karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Aksiyon türündeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, ardından Arıza ve Baba gibi yapımlarda da başrol üstlendi.

Son dönemde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, televizyon dünyasının en başarılı erkek oyuncuları arasında gösterilmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu, uzun yıllar birlikte olduğu modacı ve tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılının haziran ayında Alaçatı'da düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlilikleri boyunca özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamalarıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2025 yılının eylül ayında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çift, oğulları Ali'yi uzun süre sosyal medyadan ve basından uzak tutmayı tercih etse de son aylarda yaptıkları paylaşımlarla minik Ali'yi takipçileriyle buluşturmaya başladı.

Tolga Sarıtaş'ın son paylaşımı ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.

Tolga Sarıtaş'ın son paylaşımı ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncunun oğlu Ali ile verdiği samimi poz, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak fotoğrafta en çok dikkat çeken detay, minik Ali'nin babasına olan çarpıcı benzerliği oldu.

Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, baba-oğulun adeta birbirinin aynısı olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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