Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın Oğulları Fikret Hakan Tatlılığıyla Sosyal Medyayı Eritti!

Birlikte katıldıkları davetler ve yurt dışı tatilleriyle zaman zaman objektiflere yansıyan ikili, özel hayatlarını magazin gündeminden olabildiğince uzak tutarak dikkat çekti.

İlişkileri boyunca birbirlerine verdikleri destekle hayranlarının takdirini kazanan çift, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade ama oldukça romantik bir törenle dünyaevine girdi. Yakın dostlarının katıldığı nikâhta Pınar Deniz'in tercih ettiği Vivienne Westwood imzalı gelinlik uzun süre konuşulurken, Kaan Yıldırım da kendisi için özel hazırlanan klasik takım elbisesiyle beğeni topladı.

Evliliklerinin ardından verdikleri röportajlarda ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini dile getiren Pınar Deniz, kendileri için en önemli şeyin huzur olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili yaptığı açıklamada 'Birbirimize çok benziyoruz ama karakter olarak da oldukça zıt yönlerimiz var. Sanırım bizi tamamlayan da bu.' ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin mutluluğu kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandı. Hamilelik sürecini büyük ölçüde gözlerden uzak geçiren Pınar Deniz, 31 Mart 2025 tarihinde oğulları Fikret Hakan'ı dünyaya getirdi. Minik bebeğe verilen 'Fikret Hakan' isminin ise Kaan Yıldırım'ın babasından geldiği öğrenildi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, bu süreçten sonra hayatlarının merkezine oğullarını koyarak daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti.