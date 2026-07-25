Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın Oğulları Fikret Hakan Tatlılığıyla Sosyal Medyayı Eritti!
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Aşklarını gözlerden uzak ama dolu dolu yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Roma'da evlenerek ilişkilerini taçlandıran ikili, kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Son olarak paylaştıkları aile kareleriyle yeniden gündeme gelen çiftin minik oğulları Fikret Hakan ise tatlılığıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği ilk kez 2023 yılında gündeme gelmiş, çift ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan'ın yüzünü uzun süre sosyal medyadan uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman yaptıkları aile paylaşımları büyük ilgi görüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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