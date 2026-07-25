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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın Oğulları Fikret Hakan Tatlılığıyla Sosyal Medyayı Eritti!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın Oğulları Fikret Hakan Tatlılığıyla Sosyal Medyayı Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 08:41
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Aşklarını gözlerden uzak ama dolu dolu yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Roma'da evlenerek ilişkilerini taçlandıran ikili, kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Son olarak paylaştıkları aile kareleriyle yeniden gündeme gelen çiftin minik oğulları Fikret Hakan ise tatlılığıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği ilk kez 2023 yılında gündeme gelmiş, çift ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği ilk kez 2023 yılında gündeme gelmiş, çift ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Birlikte katıldıkları davetler ve yurt dışı tatilleriyle zaman zaman objektiflere yansıyan ikili, özel hayatlarını magazin gündeminden olabildiğince uzak tutarak dikkat çekti.

İlişkileri boyunca birbirlerine verdikleri destekle hayranlarının takdirini kazanan çift, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade ama oldukça romantik bir törenle dünyaevine girdi. Yakın dostlarının katıldığı nikâhta Pınar Deniz'in tercih ettiği Vivienne Westwood imzalı gelinlik uzun süre konuşulurken, Kaan Yıldırım da kendisi için özel hazırlanan klasik takım elbisesiyle beğeni topladı.

Evliliklerinin ardından verdikleri röportajlarda ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini dile getiren Pınar Deniz, kendileri için en önemli şeyin huzur olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili yaptığı açıklamada 'Birbirimize çok benziyoruz ama karakter olarak da oldukça zıt yönlerimiz var. Sanırım bizi tamamlayan da bu.' ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin mutluluğu kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandı. Hamilelik sürecini büyük ölçüde gözlerden uzak geçiren Pınar Deniz, 31 Mart 2025 tarihinde oğulları Fikret Hakan'ı dünyaya getirdi. Minik bebeğe verilen 'Fikret Hakan' isminin ise Kaan Yıldırım'ın babasından geldiği öğrenildi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, bu süreçten sonra hayatlarının merkezine oğullarını koyarak daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan'ın yüzünü uzun süre sosyal medyadan uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman yaptıkları aile paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan'ın yüzünü uzun süre sosyal medyadan uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman yaptıkları aile paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Son dönemde yayınladıkları aile fotoğraflarında minik Fikret Hakan'ın büyüdüğü ve babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları ise minik bebeğin tombul yanakları, sevimliliği ve doğal halleri karşısında adeta yorum yağmuruna tuttu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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