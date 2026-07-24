Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Rober Hatemo'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Ardı ardına çıkardığı albümlerle başarısını sürdüren Hatemo, özellikle 'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Tanrım', 'Çiçeğim', 'Canına Okuyacağım' ve 'Giden Candan Gidiyor' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla yıllardır pop müzikte önemli bir yere sahip olan sanatçı, zaman zaman medyadan uzak kalsa da konserlerine ve müzik üretmeye ara vermedi. Dijital platformlarda yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılarıyla hala geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hatemo, kariyerine yeni projeler eklemeyi sürdürüyor.