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Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Rober Hatemo'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Rober Hatemo'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 16:04
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Türk pop müziğinin 90'lı yılların sonundan bu yana en sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo, güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. 'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Tanrım' ve 'Giden Candan Gidiyor' gibi hit parçalarla müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan başarılı sanatçı, uzun yıllardır sahne çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Son olarak çıkardığı yeni şarkısı 'Vara Vara' için yaptığı radikal imaj değişikliğiyle gündeme gelen Hatemo'nun mor saçlı yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve kısa sürede dönemin en dikkat çeken erkek pop sanatçılarından biri haline geldi.

Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve kısa sürede dönemin en dikkat çeken erkek pop sanatçılarından biri haline geldi.

Ardı ardına çıkardığı albümlerle başarısını sürdüren Hatemo, özellikle 'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Tanrım', 'Çiçeğim', 'Canına Okuyacağım' ve 'Giden Candan Gidiyor' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla yıllardır pop müzikte önemli bir yere sahip olan sanatçı, zaman zaman medyadan uzak kalsa da konserlerine ve müzik üretmeye ara vermedi. Dijital platformlarda yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılarıyla hala geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hatemo, kariyerine yeni projeler eklemeyi sürdürüyor.

Rober Hatemo, bu kez yalnızca yeni şarkısıyla değil, bambaşka bir imajla da gündeme geldi.

Rober Hatemo, bu kez yalnızca yeni şarkısıyla değil, bambaşka bir imajla da gündeme geldi.

Sanatçı, 24 Temmuz'da dinleyicilerle buluşturduğu yeni yaz şarkısı 'Vara Vara' için radikal bir stil değişikliğine gitti. Saçlarını uzatıp mora boyatan Hatemo'nun yeni görünümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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