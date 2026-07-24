Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Rober Hatemo'dan Radikal İmaj Değişikliği!
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Türk pop müziğinin 90'lı yılların sonundan bu yana en sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo, güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. 'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Tanrım' ve 'Giden Candan Gidiyor' gibi hit parçalarla müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan başarılı sanatçı, uzun yıllardır sahne çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Son olarak çıkardığı yeni şarkısı 'Vara Vara' için yaptığı radikal imaj değişikliğiyle gündeme gelen Hatemo'nun mor saçlı yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.
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Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve kısa sürede dönemin en dikkat çeken erkek pop sanatçılarından biri haline geldi.
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Rober Hatemo, bu kez yalnızca yeni şarkısıyla değil, bambaşka bir imajla da gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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