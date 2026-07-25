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Adriana Lima'yı Kızı Baştan Yarattı: 45 Yaşındaki Modelin Yeni Görünümüne Övgü Yağdı!

Adriana Lima'yı Kızı Baştan Yarattı: 45 Yaşındaki Modelin Yeni Görünümüne Övgü Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 11:15
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Dünyanın en ikonik süpermodellerinden Adriana Lima, bu kez podyumdaki başarısıyla değil, kızı Valentina ile paylaştığı eğlenceli video sayesinde gündemde. Annesini kendi tarzına dönüştüren genç Valentina'nın TikTok paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, anne-kızın son hali çok konuşuldu.

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Yaklaşık 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Victoria's Secret'ın en unutulmaz meleklerinden biri olarak hafızalara kazınan Adriana Lima, özel hayatıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başardı.

Yaklaşık 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Victoria's Secret'ın en unutulmaz meleklerinden biri olarak hafızalara kazınan Adriana Lima, özel hayatıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başardı.

Ünlü modelin, eski eşi Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunuyor. Çiftin ilk çocukları olan Valentina, 15 Kasım 2009'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen güzelliği, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla şimdiden dikkat çekmeyi başaran Valentina'nın, annesinin gençlik yıllarını andırdığı sık sık dile getiriliyor.

Modaya olan ilgisiyle de öne çıkan genç isim, zaman zaman annesiyle birlikte marka çekimlerinde yer alırken, birçok moda otoritesi tarafından geleceğin yıldız modellerinden biri olarak gösteriliyor. Adriana Lima da röportajlarında kızlarının kendi yollarını özgürce çizmelerini istediğini söylese de Valentina'nın moda dünyasına olan ilgisini her fırsatta desteklediğini ifade ediyor.

Valentina'nın TikTok hesabında paylaştığı son video ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içeriklerinden biri haline geldi.

'Annemi kendime dönüştürüyorum' konseptiyle hazırlanan videoda genç isim, yıllardır kırmızı halı ve podyum şıklığıyla tanınan Adriana Lima'yı tamamen kendi Z kuşağı stiline uyarladı. Valentina önce kendi kombinini gösterdi, ardından annesine de benzer parçalar giydirerek kamera karşısına geçti.

Adriana Lima, videoda düşük bel mini kot şort, siyah askılı basic tişört ve minimal aksesuarlarla alışılmış imajının oldukça dışında bir görünüm sergiledi. Kızı yalnızca kıyafet seçimini değil, saçını ve makyajını da kendi tarzına göre yeniden şekillendirdi.

Büyük değişimin ardından kamera karşısına birlikte geçen anne-kızın benzerliği ise sosyal medyanın en çok konuştuğu detay oldu. Özellikle Adriana Lima'nın yıllara meydan okuyan görünümü, milyonlarca kullanıcıyı şaşkına çevirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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