Adriana Lima'yı Kızı Baştan Yarattı: 45 Yaşındaki Modelin Yeni Görünümüne Övgü Yağdı!
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Dünyanın en ikonik süpermodellerinden Adriana Lima, bu kez podyumdaki başarısıyla değil, kızı Valentina ile paylaştığı eğlenceli video sayesinde gündemde. Annesini kendi tarzına dönüştüren genç Valentina'nın TikTok paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, anne-kızın son hali çok konuşuldu.
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Yaklaşık 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Victoria's Secret'ın en unutulmaz meleklerinden biri olarak hafızalara kazınan Adriana Lima, özel hayatıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başardı.
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Valentina'nın TikTok hesabında paylaştığı son video ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içeriklerinden biri haline geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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