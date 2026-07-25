Adriana Lima'yı Kızı Baştan Yarattı: 45 Yaşındaki Modelin Yeni Görünümüne Övgü Yağdı!

Ünlü modelin, eski eşi Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunuyor. Çiftin ilk çocukları olan Valentina, 15 Kasım 2009'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen güzelliği, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla şimdiden dikkat çekmeyi başaran Valentina'nın, annesinin gençlik yıllarını andırdığı sık sık dile getiriliyor.

Modaya olan ilgisiyle de öne çıkan genç isim, zaman zaman annesiyle birlikte marka çekimlerinde yer alırken, birçok moda otoritesi tarafından geleceğin yıldız modellerinden biri olarak gösteriliyor. Adriana Lima da röportajlarında kızlarının kendi yollarını özgürce çizmelerini istediğini söylese de Valentina'nın moda dünyasına olan ilgisini her fırsatta desteklediğini ifade ediyor.