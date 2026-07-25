Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: Teyzesi Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Acun Ilıcalı, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü televizyoncu ve iş insanının hayatında çok özel bir yere sahip olan teyzesi Hülya Hanım'ın vefat ettiği öğrenildi. Ilıcalı, paylaştığı duygusal mesajla acı haberi duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllar boyunca kariyerindeki başarılarının yanı sıra aile bağlarına verdiği önemle de sık sık gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, teyzesi Hülya Hanım'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın