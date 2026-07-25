Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: Teyzesi Hayatını Kaybetti

Özellikle genç yaşta anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Ilıcalı'nın, ailesindeki birçok isimle güçlü bağlar kurduğu biliniyor.

Bu isimlerin başında ise çok sevdiği teyzesi Hülya Hanım geliyordu. Ilıcalı'nın hayatında adeta 'anne yarısı' olarak gördüğü Hülya Hanım, geçmiş yıllarda 'O Ses Türkiye' stüdyosuna konuk olmuş, samimi tavırları ve güler yüzüyle izleyicilerin de sevgisini kazanmıştı.

Acun Ilıcalı, teyzesiyle olan bağını daha önce yaptığı açıklamalarda da sık sık dile getirirken, Hülya Hanım'ın ailesi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu her fırsatta göstermişti.