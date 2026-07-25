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Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: Teyzesi Hayatını Kaybetti

Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: Teyzesi Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 10:26
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Acun Ilıcalı, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü televizyoncu ve iş insanının hayatında çok özel bir yere sahip olan teyzesi Hülya Hanım'ın vefat ettiği öğrenildi. Ilıcalı, paylaştığı duygusal mesajla acı haberi duyurdu.

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Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllar boyunca kariyerindeki başarılarının yanı sıra aile bağlarına verdiği önemle de sık sık gündeme geldi.

Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllar boyunca kariyerindeki başarılarının yanı sıra aile bağlarına verdiği önemle de sık sık gündeme geldi.

Özellikle genç yaşta anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Ilıcalı'nın, ailesindeki birçok isimle güçlü bağlar kurduğu biliniyor.

Bu isimlerin başında ise çok sevdiği teyzesi Hülya Hanım geliyordu. Ilıcalı'nın hayatında adeta 'anne yarısı' olarak gördüğü Hülya Hanım, geçmiş yıllarda 'O Ses Türkiye' stüdyosuna konuk olmuş, samimi tavırları ve güler yüzüyle izleyicilerin de sevgisini kazanmıştı.

Acun Ilıcalı, teyzesiyle olan bağını daha önce yaptığı açıklamalarda da sık sık dile getirirken, Hülya Hanım'ın ailesi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu her fırsatta göstermişti.

Acun Ilıcalı, teyzesi Hülya Hanım'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Acun Ilıcalı, teyzesi Hülya Hanım'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Teyzesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, şu sözleri kullandı:

'Canım teyzem... Hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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