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Kübra Çakır'ın İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın Düğününde Tercih Ettiği Elbise Tartışma Yarattı

Kübra Çakır'ın İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın Düğününde Tercih Ettiği Elbise Tartışma Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 10:02
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Türk futbolunun sevilen çiftlerinden Uğurcan Çakır ile Kübra Çakır, bu kez kendi paylaşımlarıyla değil katıldıkları bir düğünle gündeme geldi. İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın spor ve magazin dünyasını buluşturan görkemli düğününde boy gösteren çift, gecenin en çok konuşulan konukları arasında yer aldı. Özellikle Kübra Çakır'ın tercih ettiği elbise sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

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Uğurcan Çakır ile Kübra Çakır, futbol dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden birine sahip.

Uğurcan Çakır ile Kübra Çakır, futbol dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden birine sahip.

Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini 2019 yılında görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran çift, o günden bu yana gözlerden uzak ama oldukça mutlu bir aile hayatı sürüyor. Uğurcan Çakır'ın yoğun futbol temposunda en büyük destekçisi olarak görülen Kübra Çakır, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Çift, 2020 yılında oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Aileleri, 2025 yılında dünyaya gelen kızları Elis ile birlikte daha da büyüdü. Çocuklarını mümkün olduğunca göz önünde büyütmemeyi tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş'ın İstanbul'da düzenlenen görkemli düğünü, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş'ın İstanbul'da düzenlenen görkemli düğünü, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Futbol camiasından çok sayıda yıldız ismin katıldığı geceye, milli takım arkadaşları da yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır da eşi Kübra Çakır ile birlikte düğünde yer alarak İsmail Yüksek'i bu özel gününde yalnız bırakmadı. Ezeli rekabete rağmen milli takım arkadaşlarının bir araya gelmesi geceye damga vuran detaylardan biri olurken, samimi görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ancak gecede en çok konuşulan isimlerden biri Kübra Çakır oldu. Ünlü ismin düğün için tercih ettiği elbise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Ancak gecede en çok konuşulan isimlerden biri Kübra Çakır oldu. Ünlü ismin düğün için tercih ettiği elbise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Kübra Çakır'ın şıklığını ve zarif görünümünü överken, bazıları ise kıyafet seçiminin düğün konseptine göre yanlış olduğunu savundu.

Kısa sürede binlerce yorum alan kombin hakkında sosyal medyada farklı görüşler öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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