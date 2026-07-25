Kübra Çakır'ın İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın Düğününde Tercih Ettiği Elbise Tartışma Yarattı

Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini 2019 yılında görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran çift, o günden bu yana gözlerden uzak ama oldukça mutlu bir aile hayatı sürüyor. Uğurcan Çakır'ın yoğun futbol temposunda en büyük destekçisi olarak görülen Kübra Çakır, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Çift, 2020 yılında oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Aileleri, 2025 yılında dünyaya gelen kızları Elis ile birlikte daha da büyüdü. Çocuklarını mümkün olduğunca göz önünde büyütmemeyi tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.