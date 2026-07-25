Kübra Çakır'ın İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın Düğününde Tercih Ettiği Elbise Tartışma Yarattı
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Türk futbolunun sevilen çiftlerinden Uğurcan Çakır ile Kübra Çakır, bu kez kendi paylaşımlarıyla değil katıldıkları bir düğünle gündeme geldi. İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın spor ve magazin dünyasını buluşturan görkemli düğününde boy gösteren çift, gecenin en çok konuşulan konukları arasında yer aldı. Özellikle Kübra Çakır'ın tercih ettiği elbise sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.
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Uğurcan Çakır ile Kübra Çakır, futbol dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden birine sahip.
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş'ın İstanbul'da düzenlenen görkemli düğünü, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.
Ancak gecede en çok konuşulan isimlerden biri Kübra Çakır oldu. Ünlü ismin düğün için tercih ettiği elbise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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