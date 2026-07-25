Estetik Kabusunun Ortasında Kalan Didem Ceran Yaşadığı Olaylar Karşısında Sinirlerine Hakim Olamadı
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Eski Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Didem Ceran, uzun süredir estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Yıllar içinde yaptırdığı müdahaleler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını düzeltmek isteyen Ceran, bu kez çözümü Güney Kore'de aradı. Ancak 'hayatımın en doğru kararı' diye çıktığı yolculuk, peş peşe gelen ameliyatlar, ağır komplikasyonlar, yeniden operasyonlar ve uluslararası hukuk mücadelesiyle sonuçlandı.Kanser tedavisi, hastaneyle yaşadığı kriz, uluslararası hukuk savaşı ve son olarak kendisinden para isteyen yakınına gösterdiği sert tepkiyle dikkat çeken fenomenin yaşadıkları dikkat çekti.
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Didem Ceran, daha önce yaptığı açıklamalarla ve Kore'de saatler süren estetik operasyonla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
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Her şeyin yolunda gittiği düşünülürken Ceran'ın sağlık durumu kısa süre içinde yeniden kötüleşti. Temmuz 2026'da yüzünde ciddi deformasyonlar ve beklenmeyen komplikasyonlar gelişti.
Didem Ceran'ın son paylaşımlarında en çok konuşulan detaylardan biri de ameliyat sonrası yaşadığı bilinç kaybı oldu.
Didem Ceran'ın açıklamaları yalnızca sağlık sorunlarıyla sınırlı kalmadı.
Yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bir de en yakın çevresinden gördüğü tavır nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Didem Ceran, son paylaşımıyla adeta isyan etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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