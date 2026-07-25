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Estetik Kabusunun Ortasında Kalan Didem Ceran Yaşadığı Olaylar Karşısında Sinirlerine Hakim Olamadı

Estetik Kabusunun Ortasında Kalan Didem Ceran Yaşadığı Olaylar Karşısında Sinirlerine Hakim Olamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 15:25
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Eski Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Didem Ceran, uzun süredir estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Yıllar içinde yaptırdığı müdahaleler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını düzeltmek isteyen Ceran, bu kez çözümü Güney Kore'de aradı. Ancak 'hayatımın en doğru kararı' diye çıktığı yolculuk, peş peşe gelen ameliyatlar, ağır komplikasyonlar, yeniden operasyonlar ve uluslararası hukuk mücadelesiyle sonuçlandı.Kanser tedavisi, hastaneyle yaşadığı kriz, uluslararası hukuk savaşı ve son olarak kendisinden para isteyen yakınına gösterdiği sert tepkiyle dikkat çeken fenomenin yaşadıkları dikkat çekti.

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Didem Ceran, daha önce yaptığı açıklamalarla ve Kore'de saatler süren estetik operasyonla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Didem Ceran, daha önce yaptığı açıklamalarla ve Kore'de saatler süren estetik operasyonla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ancak yaşadığı en ağır süreç 2026 yılının şubat ayında Güney Kore'de başladı. Geçmişte yaptırdığı yanlış estetik müdahalelerini düzeltmek isteyen fenomen isim, iki güne yayılan ve toplam 15 saat süren kapsamlı bir cerrahi operasyon geçirdi.

Operasyon yalnızca yüz germe işlemiyle sınırlı kalmadı. Ceran'ın çene kemikleri kesilerek yeniden şekillendirildi, kemik yapısı geriye alındı ve operasyon sırasında çıkarılan kemik dokuları mikro parçalanarak yüzüne doğal dolgu olarak yeniden enjekte edildi. Bunun yanında derin plan yüz germe (deep plane facelift) uygulanırken yüz hatlarının tamamen yeniden yapılandırıldığı açıklandı.

Ceran'ın göz çevresine de müdahale edildi. Badem göz estetiği ve göz büyütme işlemleri uygulanırken dudak yapısı da yeniden şekillendirildi. Aynı ameliyat sürecinde yıllar önce patlayan göğüs silikonlarının vücudunda kalan kalıntıları da temizlendi. Böylece yüz ve vücut için oldukça kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Fenomen isim, operasyonun ardından yüzündeki değişimi 'adeta yüz nakli oldum' sözleriyle anlatırken yaşadığı fiziksel zorluğun tahmin edilenden çok daha ağır olduğunu da dile getirdi.

Her şeyin yolunda gittiği düşünülürken Ceran'ın sağlık durumu kısa süre içinde yeniden kötüleşti. Temmuz 2026'da yüzünde ciddi deformasyonlar ve beklenmeyen komplikasyonlar gelişti.

Her şeyin yolunda gittiği düşünülürken Ceran'ın sağlık durumu kısa süre içinde yeniden kötüleşti. Temmuz 2026'da yüzünde ciddi deformasyonlar ve beklenmeyen komplikasyonlar gelişti.

En büyük sorunlardan biri, operasyon sonrasında deri altında oluşan ve dağılmayan hematom yani kan birikmesiydi. Ceran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ameliyatın üzerinden günler geçmesine rağmen yüzündeki kan birikiminin çözülmediğini, şişliğin devam ettiğini ve bunun ciddi risk oluşturduğunu anlattı.

Bunun yanında yıllardır üst üste yapılan yanlış estetik müdahaleler nedeniyle yüz kaslarının zarar gördüğünü söyledi. Özellikle gülüşünü kaybettiğini, mimiklerini eskisi gibi kullanamadığını ve yüz ifadesinin doğal görünümünü büyük ölçüde yitirdiğini belirtti.

Yaşanan bu komplikasyonlar nedeniyle yeniden ameliyat masasına yatmak zorunda kalan Ceran, yüzündeki hasarları toparlayabilmek için ikinci büyük revizyon operasyonunu geçirdi.

Ancak süreç bununla da sınırlı kalmadı. Ameliyat sonrası yaptığı son açıklamalarda hematomun hâlâ tamamen düzelmediğini söyleyen fenomen isim, üçüncü bir operasyon ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Didem Ceran'ın son paylaşımlarında en çok konuşulan detaylardan biri de ameliyat sonrası yaşadığı bilinç kaybı oldu.

Didem Ceran'ın son paylaşımlarında en çok konuşulan detaylardan biri de ameliyat sonrası yaşadığı bilinç kaybı oldu.

Ceran, revizyon ameliyatından sonra yaklaşık bir buçuk saatlik zaman dilimini hiç hatırlamadığını söyledi. Sonradan güvenlik kameralarını ve kendi telefon kayıtlarını izlediğinde oteline gitmesi gerekirken tam ters yöne doğru yürüdüğünü fark ettiğini anlattı.

O anlarda bilincinin tamamen kapalı olduğunu belirten fenomen isim, yüzü sargılar içinde olduğu için Güney Kore'deki taksilerin de kendisini araca almak istemediğini açıkladı. Ağır ameliyat geçirmiş halde kilometrelerce yürüdüğünü söyleyen Ceran, yaşadığı çaresizliği sosyal medya hesabından gözyaşları içinde takipçileriyle paylaştı.

Ceran, estetik operasyonlarla mücadele ederken aynı zamanda sağlık açısından çok daha zorlu bir süreç yaşadığını da duyurdu.

Göğüs kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü açıklayan fenomen isim, kemoterapi ve ağır ilaç tedavilerinin sinir sistemini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Bu nedenle sosyal medyada maruz kaldığı linç kampanyalarının ve psikolojik baskının hastalığını daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça zor günler geçirdiğini söyleyen Ceran, yaşadığı sürecin dışarıdan göründüğünden çok daha ağır olduğunu ifade etti.

Didem Ceran'ın açıklamaları yalnızca sağlık sorunlarıyla sınırlı kalmadı.

Fenomen isim, revizyon ameliyatını gerçekleştiren kliniğin kendisine kötü davrandığını ileri sürdü. Henüz yüzü tamamen bandajlı, morluklar içindeyken hastaneden çıkarıldığını ve adeta 'sokağa atıldığını' iddia etti.

Üstelik yüzündeki ağır görüntü nedeniyle taksilerin de kendisini kabul etmediğini söyleyen Ceran, o halde uzun süre yürümek zorunda kaldığını anlattı. Bu yaşadıklarını hasta haklarının ihlali ve insani muameleye aykırı davranış olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Didem Ceran'ın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise imzalatılmak istendiğini öne sürdüğü sözleşme oldu.

Ceran, hukuki mücadelesinin ilk ameliyatını gerçekleştiren hastaneye değil, revizyon operasyonunu yapan kliniğe karşı olduğunu söyledi.

İddiasına göre operasyon sonrası hâlâ narkoz ve ağır ilaçların etkisindeyken önüne kapsamlı bir sözleşme getirildi. Ceran, bu belgeyi 'kölelik sözleşmesi' olarak nitelendirdi.

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bir de en yakın çevresinden gördüğü tavır nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Didem Ceran, son paylaşımıyla adeta isyan etti.

Güney Kore'de geçirdiği ağır revizyon ameliyatının ardından hem yüzündeki komplikasyonlarla hem de göğüs kanseri tedavisiyle mücadele ettiğini hatırlatan fenomen isim, tam da bu süreçte kendisinden borç isteyen bir yakınına sosyal medya hesabından çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Ceran, yabancı bir ülkede tek başına yaşam mücadelesi verdiğini, üçüncü kez ameliyat olma ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ve buna rağmen bazı insanların sağlık durumunu bile sormadan kendisinden para talep ettiğini söyledi. Bu duruma büyük tepki gösteren fenomen isim, 'Ben burada canımla, sağlığımla, yüzümün eski haline dönmesiyle uğraşıyorum; senin derdin ise benden para koparmak.' sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Yaşananları yalnızca tek bir olay olarak görmediğini de belirten Ceran, yıllardır çevresindeki insanlara hem maddi hem manevi destek olmaya çalıştığını ancak en çok değer verdiği kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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