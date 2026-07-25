Estetik Kabusunun Ortasında Kalan Didem Ceran Yaşadığı Olaylar Karşısında Sinirlerine Hakim Olamadı

Ancak yaşadığı en ağır süreç 2026 yılının şubat ayında Güney Kore'de başladı. Geçmişte yaptırdığı yanlış estetik müdahalelerini düzeltmek isteyen fenomen isim, iki güne yayılan ve toplam 15 saat süren kapsamlı bir cerrahi operasyon geçirdi.

Operasyon yalnızca yüz germe işlemiyle sınırlı kalmadı. Ceran'ın çene kemikleri kesilerek yeniden şekillendirildi, kemik yapısı geriye alındı ve operasyon sırasında çıkarılan kemik dokuları mikro parçalanarak yüzüne doğal dolgu olarak yeniden enjekte edildi. Bunun yanında derin plan yüz germe (deep plane facelift) uygulanırken yüz hatlarının tamamen yeniden yapılandırıldığı açıklandı.

Ceran'ın göz çevresine de müdahale edildi. Badem göz estetiği ve göz büyütme işlemleri uygulanırken dudak yapısı da yeniden şekillendirildi. Aynı ameliyat sürecinde yıllar önce patlayan göğüs silikonlarının vücudunda kalan kalıntıları da temizlendi. Böylece yüz ve vücut için oldukça kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Fenomen isim, operasyonun ardından yüzündeki değişimi 'adeta yüz nakli oldum' sözleriyle anlatırken yaşadığı fiziksel zorluğun tahmin edilenden çok daha ağır olduğunu da dile getirdi.