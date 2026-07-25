Photoshop mu, Çekim Açısı mı? Hatice Şendil'in Tatil Pozlarındaki Detay Dile Düştü!

Ekranların sevilen oyuncularından Hatice Şendil, yoğun geçen sezonun ardından çıktığı Bodrum tatiliyle magazin gündemine oturdu. Hem eşi Burak Sağyaşar'la objektiflere yansıyan keyifli anları hem de sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleri büyük ilgi gören oyuncu, bu kez fit görünümü kadar fotoğraflarındaki dikkat çeken bir detayla da konuşuldu.