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Photoshop mu, Çekim Açısı mı? Hatice Şendil'in Tatil Pozlarındaki Detay Dile Düştü!

Photoshop mu, Çekim Açısı mı? Hatice Şendil'in Tatil Pozlarındaki Detay Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 13:33
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Ekranların sevilen oyuncularından Hatice Şendil, yoğun geçen sezonun ardından çıktığı Bodrum tatiliyle magazin gündemine oturdu. Hem eşi Burak Sağyaşar'la objektiflere yansıyan keyifli anları hem de sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleri büyük ilgi gören oyuncu, bu kez fit görünümü kadar fotoğraflarındaki dikkat çeken bir detayla da konuşuldu.

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Hatice Şendil, televizyon dünyasına ilk adımını 2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle attı.

Hatice Şendil, televizyon dünyasına ilk adımını 2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle attı.

Ardından oyunculuk eğitimleri alan Şendil, kısa sürede ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Kariyerinde asıl çıkışını Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ebru Alemdar karakteriyle yakalayan oyuncu, daha sonra Karadağlar, Dila Hanım, Kaderimin Yazıldığı Gün, Hayat Öpücüğü, Uyanış: Büyük Selçuklu ve İyilik gibi ses getiren projelerde başrol üstlendi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra zarif duruşu ve yıllardır koruduğu fit görünümüyle de adından söz ettiren Şendil, magazin dünyasının örnek gösterilen isimleri arasında yer alıyor.

2015 yılında yapımcı ve oyuncu Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil, mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Çift, yaz sezonunu değerlendirmek için Bodrum Gündoğan'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.

Yakın dostlarıyla birlikte vakit geçiren ikili, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarırken samimi halleriyle dikkat çekti. Şezlongda uzun sohbetler eden çiftin neşeli görüntüleri magazin sayfalarında geniş yer buldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Hatice Şendil'in Bodrum tatilinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hatice Şendil'in Bodrum tatilinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ancak bu kez yorumların odağında yalnızca oyuncunun formu yoktu. Bazı karelerde Hatice Şendil'in boyunun olduğundan çok daha uzun görünmesi sosyal medyada esprili yorumların önünü açtı.

Fotoğraflardaki perspektif ve çekim açısının etkisiyle oyuncunun bacaklarının oldukça uzun görünmesi dikkat çekerken, kullanıcılar durumu mizahi bir dille yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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