Photoshop mu, Çekim Açısı mı? Hatice Şendil'in Tatil Pozlarındaki Detay Dile Düştü!
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Ekranların sevilen oyuncularından Hatice Şendil, yoğun geçen sezonun ardından çıktığı Bodrum tatiliyle magazin gündemine oturdu. Hem eşi Burak Sağyaşar'la objektiflere yansıyan keyifli anları hem de sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleri büyük ilgi gören oyuncu, bu kez fit görünümü kadar fotoğraflarındaki dikkat çeken bir detayla da konuşuldu.
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Hatice Şendil, televizyon dünyasına ilk adımını 2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle attı.
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Hatice Şendil'in Bodrum tatilinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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