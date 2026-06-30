Hatice Şendil'in Eşi Burak Sağyaşar'a Övgü Yağdı: Yakışıklılığı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Güzelliği kadar ekran ışığıyla da dikkat çeken oyuncu, işletme eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk dersleri alarak kariyerini televizyona taşıdı.

Kısa sürede peş peşe önemli projelerde rol alan Şendil, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ebru Duru karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Daha sonra Dila Hanım, Kaderimin Yazıldığı Gün, Uyanış: Büyük Selçuklu ve İyilik gibi reyting rekortmeni yapımlarda başrol oynayarak Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırması, onu uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi.

Hatice Şendil'in özel hayatındaki en büyük dönüm noktası ise 2010 yılında rol aldığı Karadağlar dizisinin setinde yaşandı. Oyuncu, burada tanıştığı Burak Sağyaşar ile kısa sürede büyük bir aşk yaşamaya başladı.

Yaklaşık beş yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 2015 yılında Ortaköy'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sanat dünyasının birçok ünlü ismini buluşturan düğün dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olurken, çift iki yıl sonra Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.