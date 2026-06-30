Hatice Şendil'in Eşi Burak Sağyaşar'a Övgü Yağdı: Yakışıklılığı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!
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Bir dönem ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri olan Hatice Şendil, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının örnek gösterilen isimleri arasında yer alıyor. Kendisi gibi televizyon sektörünün önemli isimlerinden yapımcı Burak Sağyaşar ile yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez Bodrum tatilinden gelen romantik karelerle gündemde. Birlikte geçirdikleri keyifli anlarla objektiflere yansıyan çift, sosyal medyada yine 'maşallah' yorumlarını beraberinde getirdi. Gelin hem Hatice Şendil'in kariyerine hem de Burak Sağyaşar'la yıllardır süren aşkına yakından bakalım.
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Hatice Şendil'in ekran yolculuğu, 2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla başladı. Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan Şendil, ardından Miss Europe'da elde ettiği dereceyle adını geniş kitlelere duyurdu.
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Burak Sağyaşar da televizyon dünyasına oyuncu olarak adım atan isimlerden biri. Özellikle Küçük Kadınlar dizisindeki Utku karakteriyle hafızalara kazınan Sağyaşar, kariyerinin ilerleyen döneminde oyunculuğu bırakıp kamera arkasına geçme kararı aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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