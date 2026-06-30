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Hatice Şendil'in Eşi Burak Sağyaşar'a Övgü Yağdı: Yakışıklılığı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Hatice Şendil'in Eşi Burak Sağyaşar'a Övgü Yağdı: Yakışıklılığı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 12:55
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Bir dönem ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri olan Hatice Şendil, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının örnek gösterilen isimleri arasında yer alıyor. Kendisi gibi televizyon sektörünün önemli isimlerinden yapımcı Burak Sağyaşar ile yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez Bodrum tatilinden gelen romantik karelerle gündemde. Birlikte geçirdikleri keyifli anlarla objektiflere yansıyan çift, sosyal medyada yine 'maşallah' yorumlarını beraberinde getirdi. Gelin hem Hatice Şendil'in kariyerine hem de Burak Sağyaşar'la yıllardır süren aşkına yakından bakalım.

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Hatice Şendil'in ekran yolculuğu, 2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla başladı. Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan Şendil, ardından Miss Europe'da elde ettiği dereceyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Hatice Şendil'in ekran yolculuğu, 2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla başladı. Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan Şendil, ardından Miss Europe'da elde ettiği dereceyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Güzelliği kadar ekran ışığıyla da dikkat çeken oyuncu, işletme eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk dersleri alarak kariyerini televizyona taşıdı.

Kısa sürede peş peşe önemli projelerde rol alan Şendil, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ebru Duru karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Daha sonra Dila Hanım, Kaderimin Yazıldığı Gün, Uyanış: Büyük Selçuklu ve İyilik gibi reyting rekortmeni yapımlarda başrol oynayarak Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırması, onu uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi.

Hatice Şendil'in özel hayatındaki en büyük dönüm noktası ise 2010 yılında rol aldığı Karadağlar dizisinin setinde yaşandı. Oyuncu, burada tanıştığı Burak Sağyaşar ile kısa sürede büyük bir aşk yaşamaya başladı.

Yaklaşık beş yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 2015 yılında Ortaköy'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sanat dünyasının birçok ünlü ismini buluşturan düğün dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olurken, çift iki yıl sonra Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Burak Sağyaşar da televizyon dünyasına oyuncu olarak adım atan isimlerden biri. Özellikle Küçük Kadınlar dizisindeki Utku karakteriyle hafızalara kazınan Sağyaşar, kariyerinin ilerleyen döneminde oyunculuğu bırakıp kamera arkasına geçme kararı aldı.

Burak Sağyaşar da televizyon dünyasına oyuncu olarak adım atan isimlerden biri. Özellikle Küçük Kadınlar dizisindeki Utku karakteriyle hafızalara kazınan Sağyaşar, kariyerinin ilerleyen döneminde oyunculuğu bırakıp kamera arkasına geçme kararı aldı.

Bu karar, onun kariyerindeki en büyük dönüm noktası oldu. Günümüzde TİMS&B Productions'ın kurucu ortaklarından ve CEO'su olan Burak Sağyaşar, Türkiye'nin en başarılı yapımcıları arasında gösteriliyor.

İmzasını taşıyan Bir Zamanlar ÇukurovaTeşkilatMaraşlı, Aşk Laftan Anlamaz ve Eşref Rüya gibi diziler yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da milyonlarca izleyiciye ulaşarak büyük başarı yakaladı. Böylece Sağyaşar, ekran önündeki kariyerini geride bırakıp televizyon sektörünün en önemli yapımcılarından biri olmayı başardı.

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum'da alan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, objektiflere oldukça romantik anlar yaşarken yansıdı. Gün boyunca iskelede vakit geçiren çiftin denizde sohbet ettiği, birbirlerine sarıldığı ve zaman zaman şakalaştığı anlar magazin kameralarına yansıdı.

42 yaşındaki Hatice Şendil'in yeşil ve siyah tonlarındaki bikini tercihleri kadar fit görüntüsü de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan fiziği için 'Hiç değişmemiş', 'Zaman ona işlemiyor' ve 'Miss Turkey güzelliği hala ilk günkü gibi' yorumları yapıldı.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık 15 yıldır birlikte olan ve 11 yıldır evliliklerini skandallardan uzak sürdüren çift için de övgü dolu mesajlar paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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