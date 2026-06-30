Futbolcu Ahmed Kutucu ve Influencer Asena Atalar Evlendi: Gelinliği Bakın Kiminkine Benzetildi!

İlişkilerini ilk günden itibaren göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman birlikte katıldıkları organizasyonlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını hissettirse de özel hayatlarını mümkün olduğunca geri planda tuttu.

Yaklaşık bir yıl süren mutlu birlikteliklerinin ardından Ahmed Kutucu, romantik bir tatil sırasında Asena Atalar'a evlilik teklif etti. Fenomen isim, aldığı 'evet' teklifini sosyal medya hesabından paylaşırken 'İçim içime sığmıyor.' notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çok geçmeden aile arasında düzenlenen şık bir törenle nişanlanan çift, düğün hazırlıklarına başladı.

Aylar süren hazırlıkların ardından ikili, 28 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaevine girdi. Tarihi sokaklarda ve şehrin ikonik noktalarında gerçekleştirilen düğün çekimleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Taş mimariler arasında verilen romantik pozlar, köprü altında çekilen kareler ve samimi anlar takipçilerden tam not aldı.