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Futbolcu Ahmed Kutucu ve Influencer Asena Atalar Evlendi: Gelinliği Bakın Kiminkine Benzetildi!

Futbolcu Ahmed Kutucu ve Influencer Asena Atalar Evlendi: Gelinliği Bakın Kiminkine Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 11:55
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın futbolcularından Ahmed Kutucu ile sosyal medya fenomeni Asena Atalar, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen romantik bir düğünle taçlandırdı. Nişan sürecinden düğün karelerine kadar her detay sosyal medyada büyük ilgi görürken, en çok konuşulan konu ise Asena Atalar'ın gelinlik tercihi oldu. Fenomen ismin düğün stili, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc'in eşi Alexandra Saint Mleux ile büyük benzerlik taşıdığı gerekçesiyle gündem yarattı.

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Galatasaray formasıyla sezonu geride bırakan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile moda ve yaşam içerikleri üreten sosyal medya fenomeni Asena Atalar'ın yolları 2024'ün sonlarına doğru kesişti.

Galatasaray formasıyla sezonu geride bırakan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile moda ve yaşam içerikleri üreten sosyal medya fenomeni Asena Atalar'ın yolları 2024'ün sonlarına doğru kesişti.

İlişkilerini ilk günden itibaren göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman birlikte katıldıkları organizasyonlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını hissettirse de özel hayatlarını mümkün olduğunca geri planda tuttu.

Yaklaşık bir yıl süren mutlu birlikteliklerinin ardından Ahmed Kutucu, romantik bir tatil sırasında Asena Atalar'a evlilik teklif etti. Fenomen isim, aldığı 'evet' teklifini sosyal medya hesabından paylaşırken 'İçim içime sığmıyor.' notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çok geçmeden aile arasında düzenlenen şık bir törenle nişanlanan çift, düğün hazırlıklarına başladı.

Aylar süren hazırlıkların ardından ikili, 28 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaevine girdi. Tarihi sokaklarda ve şehrin ikonik noktalarında gerçekleştirilen düğün çekimleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Taş mimariler arasında verilen romantik pozlar, köprü altında çekilen kareler ve samimi anlar takipçilerden tam not aldı.

Düğünün ardından en çok konuşulan isim hiç şüphesiz Asena Atalar oldu. Fenomen isim, dantel işlemeli uzun kollu beyaz gelinliği, doğal tonlardaki makyajı ve geriye doğru toplanmış sade saç modeliyle zarif bir görünüm tercih etti.

Düğünün ardından en çok konuşulan isim hiç şüphesiz Asena Atalar oldu. Fenomen isim, dantel işlemeli uzun kollu beyaz gelinliği, doğal tonlardaki makyajı ve geriye doğru toplanmış sade saç modeliyle zarif bir görünüm tercih etti.

Minimal aksesuar kullanması, gösterişten uzak makyajı dikkat çekerken Asena Atalar'ın bu seneye damga vuran başka bir gelinle benzerliği dikkat çekti.

Düğün fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu ise Asena Atalar'ın stilinin, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc'in eşi Alexandra Saint Mleux'e benzetilmesi oldu.

Özellikle gelinliğin kesimi, saç modeli, doğal makyajı ve düğün fotoğraflarındaki romantik karelerin Alexandra'nın düğün çekimleriyle benzerlik taşıdığı iddia edildi. Kısa süre içinde iki gelinin fotoğrafları yan yana paylaşılmaya başlanırken, sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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