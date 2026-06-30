Futbolcu Ahmed Kutucu ve Influencer Asena Atalar Evlendi: Gelinliği Bakın Kiminkine Benzetildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray ve A Milli Takım'ın futbolcularından Ahmed Kutucu ile sosyal medya fenomeni Asena Atalar, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen romantik bir düğünle taçlandırdı. Nişan sürecinden düğün karelerine kadar her detay sosyal medyada büyük ilgi görürken, en çok konuşulan konu ise Asena Atalar'ın gelinlik tercihi oldu. Fenomen ismin düğün stili, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc'in eşi Alexandra Saint Mleux ile büyük benzerlik taşıdığı gerekçesiyle gündem yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray formasıyla sezonu geride bırakan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile moda ve yaşam içerikleri üreten sosyal medya fenomeni Asena Atalar'ın yolları 2024'ün sonlarına doğru kesişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünün ardından en çok konuşulan isim hiç şüphesiz Asena Atalar oldu. Fenomen isim, dantel işlemeli uzun kollu beyaz gelinliği, doğal tonlardaki makyajı ve geriye doğru toplanmış sade saç modeliyle zarif bir görünüm tercih etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın