Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'ye Yapılan Düğün Photoshop'u X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Çıkardı!

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Sydney Sweeney'nin canlandırdığı Cassie Howard, sevilme ve kabul görme isteği uğruna kendi hayatını altüst eden kırılgan bir genç kadın olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Jacob Elordi'nin hayat verdiği Nate Jacobs ise dışarıdan kusursuz görünen ancak manipülatif, öfkeli ve kontrolcü tavırlarıyla dizinin en tartışmalı karakterlerinden biri oldu. İkilinin ikinci sezonda başlayan ilişkisi ise Euphoria evreninin en çok konuşulan olaylarından birine dönüştü. Cassie'nin en yakın arkadaşının eski sevgilisi Nate'le birlikte olması yalnızca dizide değil, sosyal medyada da haftalarca konuşuldu. Toksik ilişkileri nedeniyle izleyiciler ikiliyi merakla takip etti.