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Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'ye Yapılan Düğün Photoshop'u X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Çıkardı!

Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'ye Yapılan Düğün Photoshop'u X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 10:15
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Euphoria'nın en olaylı çifti Cassie ve Nate, dizide yaşattıkları kaosla yıllardır gündemden düşmüyor. Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin hayat verdiği ikili, üçüncü sezonda evlenmeleriyle yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan karakterleri arasına girmişti. Bu kez ise hayranlar tarafından hazırlanan düğün temalı bir edit ortalığı karıştırdı. Gerçekmiş gibi görünen kare kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar da kahkahaya boğdu.

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HBO'nun fenomen dizisi Euphoria, gençlerin travma, kimlik arayışı ve ilişkilerini cesur bir dille ele alırken oyuncu kadrosuyla da dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

HBO'nun fenomen dizisi Euphoria, gençlerin travma, kimlik arayışı ve ilişkilerini cesur bir dille ele alırken oyuncu kadrosuyla da dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Sydney Sweeney'nin canlandırdığı Cassie Howard, sevilme ve kabul görme isteği uğruna kendi hayatını altüst eden kırılgan bir genç kadın olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Jacob Elordi'nin hayat verdiği Nate Jacobs ise dışarıdan kusursuz görünen ancak manipülatif, öfkeli ve kontrolcü tavırlarıyla dizinin en tartışmalı karakterlerinden biri oldu. İkilinin ikinci sezonda başlayan ilişkisi ise Euphoria evreninin en çok konuşulan olaylarından birine dönüştü. Cassie'nin en yakın arkadaşının eski sevgilisi Nate'le birlikte olması yalnızca dizide değil, sosyal medyada da haftalarca konuşuldu. Toksik ilişkileri nedeniyle izleyiciler ikiliyi merakla takip etti.

3. sezonun ardından ise Cassie ve Nate ikilisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak hayranlar tarafından hazırlanan bir düğün montajı X'te hızla yayılmaya başladı.

3. sezonun ardından ise Cassie ve Nate ikilisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak hayranlar tarafından hazırlanan bir düğün montajı X'te hızla yayılmaya başladı.

Euphoria'nın üçüncü sezonunda yıllardır inişli çıkışlı ilişkileriyle gündem olan Cassie ve Nate'in sonunda evlenmesi, dizinin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu. Düğün sahneleri sosyal medyada günlerce konuşulurken, hayranlar da ikiliyi farklı konseptlerde hayal etmeye devam ediyor.

Son olarak, bir düğün editi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin gerçek hayatta evlenmiş gibi gösterildiği kolaj, ilk bakışta profesyonel bir düğün çekiminden çıkmış izlenimi verdi. Gelinlik ve damatlık içinde hazırlanan kareler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, özellikle Türk kullanıcıların yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Editin yayılmasıyla birlikte özellikle X'te eğlenceli yorumlar peş peşe geldi. Birçok kullanıcı, Jacob Elordi ile Sydney Sweeney'nin bu karelerde bir Türk çiftini andırdığını söyleyerek montajı tiye aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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