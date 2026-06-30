Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'ye Yapılan Düğün Photoshop'u X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Çıkardı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Euphoria'nın en olaylı çifti Cassie ve Nate, dizide yaşattıkları kaosla yıllardır gündemden düşmüyor. Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin hayat verdiği ikili, üçüncü sezonda evlenmeleriyle yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan karakterleri arasına girmişti. Bu kez ise hayranlar tarafından hazırlanan düğün temalı bir edit ortalığı karıştırdı. Gerçekmiş gibi görünen kare kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar da kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HBO'nun fenomen dizisi Euphoria, gençlerin travma, kimlik arayışı ve ilişkilerini cesur bir dille ele alırken oyuncu kadrosuyla da dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. sezonun ardından ise Cassie ve Nate ikilisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak hayranlar tarafından hazırlanan bir düğün montajı X'te hızla yayılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın