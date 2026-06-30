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Yeni Bir Aşka Yelken Açan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'dan İlk Net Görüntü: El Ele Yakalandılar!

Yeni Bir Aşka Yelken Açan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'dan İlk Net Görüntü: El Ele Yakalandılar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 08:47
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Yeraltı dizisinde partner olarak kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın uyumu daha ilk bölümden beri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Ekrandaki enerjileriyle sık sık gündem olan ikili için aylardır 'set aşkı gerçek oldu' iddiaları dolaşıyordu. O söylentiler sonunda yerini net görüntülere bıraktı. Amerika tatilinde peş peşe ortaya çıkan kareler, magazin dünyasının en çok konuştuğu aşk iddialarından birini adeta doğruladı.

Kaynak: Fısıldayan Adam

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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, aksiyon ve suç dünyasını merkezine alan hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeyi başardı.

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, aksiyon ve suç dünyasını merkezine alan hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeyi başardı.

Dizide Halide Ceylan karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Haydar Ali rolüne hayat veren Deniz Can Aktaş ise daha ilk bölümlerden itibaren ekran uyumlarıyla izleyicinin favori çiftlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada ikili için yapılan binlerce paylaşım, romantik sahnelerinin kısa sürede viral olmasını sağlarken 'bu uyum sadece rol mü?' soruları da sık sık gündeme gelmeye başladı. Sezon finalinin ardından birlikte verdikleri röportajlar ve set dışında da sık sık yan yana görülmeleri, haklarındaki aşk söylentilerini iyice güçlendirdi.

Aylardır konuşulan iddialar, ikilinin Amerika tatiliyle birlikte bambaşka bir boyuta taşındı.

İlk olarak Los Angeles'ta aynı mekanda görüntülenen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın samimi halleri sosyal medyada hızla yayılırken, kısa süre sonra New York'tan gelen yeni görüntüler dedikoduları daha da alevlendirdi. Özellikle Brooklyn sokaklarında birlikte dolaşırken ve bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele yürürken çekilen kareler, 'dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumlarını beraberinde getirdi. Çift cephesinden henüz ilişkiye dair resmi bir açıklama gelmese de peş peşe ortaya çıkan görüntüler magazin gündemine damga vurdu. Devrim Özkan'ın eski sevgilisi Lucas Torreira hakkında ortaya atılan iddialar da bu gelişmelerin ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Ancak şu ana kadar ne Devrim Özkan ne de Deniz Can Aktaş, ilişkileriyle ilgili doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.

Deniz Can Aktaş'ın elindeki çiçekler dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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