Yeni Bir Aşka Yelken Açan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'dan İlk Net Görüntü: El Ele Yakalandılar!
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Yeraltı dizisinde partner olarak kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın uyumu daha ilk bölümden beri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Ekrandaki enerjileriyle sık sık gündem olan ikili için aylardır 'set aşkı gerçek oldu' iddiaları dolaşıyordu. O söylentiler sonunda yerini net görüntülere bıraktı. Amerika tatilinde peş peşe ortaya çıkan kareler, magazin dünyasının en çok konuştuğu aşk iddialarından birini adeta doğruladı.
Kaynak: Fısıldayan Adam
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, aksiyon ve suç dünyasını merkezine alan hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeyi başardı.
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Aylardır konuşulan iddialar, ikilinin Amerika tatiliyle birlikte bambaşka bir boyuta taşındı.
Deniz Can Aktaş'ın elindeki çiçekler dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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