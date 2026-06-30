Yeni Bir Aşka Yelken Açan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'dan İlk Net Görüntü: El Ele Yakalandılar!

İlk olarak Los Angeles'ta aynı mekanda görüntülenen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın samimi halleri sosyal medyada hızla yayılırken, kısa süre sonra New York'tan gelen yeni görüntüler dedikoduları daha da alevlendirdi. Özellikle Brooklyn sokaklarında birlikte dolaşırken ve bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele yürürken çekilen kareler, 'dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumlarını beraberinde getirdi. Çift cephesinden henüz ilişkiye dair resmi bir açıklama gelmese de peş peşe ortaya çıkan görüntüler magazin gündemine damga vurdu. Devrim Özkan'ın eski sevgilisi Lucas Torreira hakkında ortaya atılan iddialar da bu gelişmelerin ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Ancak şu ana kadar ne Devrim Özkan ne de Deniz Can Aktaş, ilişkileriyle ilgili doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.