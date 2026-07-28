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Türkiye'ye Büyük Gurur! İlayda Güvenç, Miss Supra Model'de Avrupa Birincisi Oldu

Türkiye'ye Büyük Gurur! İlayda Güvenç, Miss Supra Model'de Avrupa Birincisi Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 09:46
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Türkiye'yi Miss Supranational 2026'da temsil eden İlayda Güvenç'ten gururlandıran bir haber geldi. Genç model, yarışma öncesinde düzenlenen Miss Supra Model etabında Avrupa birincisi seçildi. Büyük final öncesi gelen bu başarı sosyal medyada da büyük sevinç yarattı.

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Miss Turkey'de elde ettiği dereceyle Miss Supranational Türkiye 2026 unvanını kazanan İlayda Güvenç, uluslararası güzellik yarışmalarındaki yolculuğunu başarılarla sürdürüyor.

Miss Turkey'de elde ettiği dereceyle Miss Supranational Türkiye 2026 unvanını kazanan İlayda Güvenç, uluslararası güzellik yarışmalarındaki yolculuğunu başarılarla sürdürüyor.

Ankara doğumlu genç model, uzun yıllar profesyonel voleybol oynadıktan sonra modellik kariyerine adım attı ve disiplinli spor geçmişini podyumlara taşıdı. Miss Turkey'deki performansıyla jüriyi etkileyen Güvenç, bu yıl Polonya'da düzenlenen Miss Supranational 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Yarışmanın büyük finali öncesinde ise dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Miss Supranational 2026 kampı kapsamında düzenlenen ve yarışmanın en prestijli etaplarından biri olarak gösterilen Miss Supra Model (Supra Model of the Year) değerlendirmesinde İlayda Güvenç, Avrupa birincisi seçildi.

Miss Supranational 2026 kampı kapsamında düzenlenen ve yarışmanın en prestijli etaplarından biri olarak gösterilen Miss Supra Model (Supra Model of the Year) değerlendirmesinde İlayda Güvenç, Avrupa birincisi seçildi.

Yarışmacıların podyum performansı, duruşu, profesyonelliği ve sahne hakimiyetinin değerlendirildiği etapta elde edilen bu derece, büyük final öncesinde Türkiye adına önemli bir başarı olarak yorumlandı. Gelişme, Miss Turkey organizasyonunun sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda, 'Miss Supranational yarışmasında bugün gerçekleşen Miss Supra Model etabında Avrupa birincisi olan İlayda Güvenç'i kutluyoruz. Tebrikler İlayda.' ifadelerine yer verildi.

Başarısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İlayda Güvenç, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başarısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İlayda Güvenç, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şimdi gözler, 31 Temmuz'da Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Strzelecki Park Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek Miss Supranational 2026 büyük finaline çevrildi. Avrupa birinciliğiyle moral depolayan İlayda Güvenç, final gecesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için sahneye çıkacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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