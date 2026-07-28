Türkiye'ye Büyük Gurur! İlayda Güvenç, Miss Supra Model'de Avrupa Birincisi Oldu
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Türkiye'yi Miss Supranational 2026'da temsil eden İlayda Güvenç'ten gururlandıran bir haber geldi. Genç model, yarışma öncesinde düzenlenen Miss Supra Model etabında Avrupa birincisi seçildi. Büyük final öncesi gelen bu başarı sosyal medyada da büyük sevinç yarattı.
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Miss Turkey'de elde ettiği dereceyle Miss Supranational Türkiye 2026 unvanını kazanan İlayda Güvenç, uluslararası güzellik yarışmalarındaki yolculuğunu başarılarla sürdürüyor.
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Miss Supranational 2026 kampı kapsamında düzenlenen ve yarışmanın en prestijli etaplarından biri olarak gösterilen Miss Supra Model (Supra Model of the Year) değerlendirmesinde İlayda Güvenç, Avrupa birincisi seçildi.
Başarısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İlayda Güvenç, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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