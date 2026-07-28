Türkiye'ye Büyük Gurur! İlayda Güvenç, Miss Supra Model'de Avrupa Birincisi Oldu

Yarışmacıların podyum performansı, duruşu, profesyonelliği ve sahne hakimiyetinin değerlendirildiği etapta elde edilen bu derece, büyük final öncesinde Türkiye adına önemli bir başarı olarak yorumlandı. Gelişme, Miss Turkey organizasyonunun sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda, 'Miss Supranational yarışmasında bugün gerçekleşen Miss Supra Model etabında Avrupa birincisi olan İlayda Güvenç'i kutluyoruz. Tebrikler İlayda.' ifadelerine yer verildi.