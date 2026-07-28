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Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu

Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 12:05
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Televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden Şevval Sam, bu kez yeni projesiyle değil, geçirdiği dikkat çekici imaj değişikliğiyle gündemde. Yıllar boyunca özellikle Yasak Elma dizisindeki unutulmaz Ender Çelebi karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi için bambaşka bir görünüme kavuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ilk set karelerinde sarı ışıltılı saçlarıyla dikkat çeken Sam'ın yeni tarzı, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk televizyonlarının en başarılı kadın oyuncularından biri olan Şevval Sam, oyunculuğu ve müzik kariyerini yıllardır aynı başarıyla sürdüren ender isimler arasında yer alıyor.

Türk televizyonlarının en başarılı kadın oyuncularından biri olan Şevval Sam, oyunculuğu ve müzik kariyerini yıllardır aynı başarıyla sürdüren ender isimler arasında yer alıyor.

Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan Sam, ilk olarak Süper Baba dizisiyle dikkat çekti. Ardından Gülbeyaz dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Ancak onu son yılların en unutulmaz televizyon karakterlerinden biri haline getiren proje ise hiç kuşkusuz altı sezon boyunca ekrana gelen Yasak Elma oldu. Dizide hayat verdiği Ender Çelebi karakteri; zekası, hırsı, esprili tavırları ve stil sahibi duruşuyla ekran tarihine damga vurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesiyle de tanınan Şevval Sam, Karadeniz ezgilerinden Türk sanat müziğine uzanan geniş repertuvarıyla müzik kariyerinde de büyük bir başarı yakaladı. Son dönemde ise dijital platformdaki Ru dizisindeki performansıyla adından söz ettiren sanatçı, şimdi televizyon ekranlarına iddialı bir projeyle dönmeye hazırlanıyor.

Şevval Sam'ın yeni adresi, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi oldu. Daha önce "Düğünümüz Var" adıyla duyurulan proje, yayın öncesinde isim değişikliğine giderek Tuzlu Kahve adını aldı.

Aile komedisi türündeki dizide Şevval Sam'a; Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy gibi başarılı isimler eşlik edecek. Özellikle Yasak Elma'da uzun yıllar birlikte rol alan Şevval Sam ve Eda Ece'nin yıllar sonra aynı projede yeniden buluşacak olması şimdiden büyük heyecan yarattı. Çekimleri başlayan dizinin yeni sezonda ekranın iddialı yapımları arasında yer alması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şevval Sam, dizide canlandıracağı Adanalı Candan karakteri için imajında dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

Yıllardır Yasak Elma dizisindeki Ender Çelebi karakteriyle özdeşleşen koyu renk saçlarına veda eden başarılı oyuncu, saçlarına sarı ışıltılar attırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Setten paylaşılan ilk karelerde yeni saç stiliyle objektif karşısına çıkan Şevval Sam'ın değişimi sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Yeni görünümüyle dikkat çeken oyuncunun, Adanalı Candan karakteriyle yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkması bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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