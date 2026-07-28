Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu

Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan Sam, ilk olarak Süper Baba dizisiyle dikkat çekti. Ardından Gülbeyaz dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Ancak onu son yılların en unutulmaz televizyon karakterlerinden biri haline getiren proje ise hiç kuşkusuz altı sezon boyunca ekrana gelen Yasak Elma oldu. Dizide hayat verdiği Ender Çelebi karakteri; zekası, hırsı, esprili tavırları ve stil sahibi duruşuyla ekran tarihine damga vurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesiyle de tanınan Şevval Sam, Karadeniz ezgilerinden Türk sanat müziğine uzanan geniş repertuvarıyla müzik kariyerinde de büyük bir başarı yakaladı. Son dönemde ise dijital platformdaki Ru dizisindeki performansıyla adından söz ettiren sanatçı, şimdi televizyon ekranlarına iddialı bir projeyle dönmeye hazırlanıyor.