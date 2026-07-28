Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu
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Televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden Şevval Sam, bu kez yeni projesiyle değil, geçirdiği dikkat çekici imaj değişikliğiyle gündemde. Yıllar boyunca özellikle Yasak Elma dizisindeki unutulmaz Ender Çelebi karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi için bambaşka bir görünüme kavuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ilk set karelerinde sarı ışıltılı saçlarıyla dikkat çeken Sam'ın yeni tarzı, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk televizyonlarının en başarılı kadın oyuncularından biri olan Şevval Sam, oyunculuğu ve müzik kariyerini yıllardır aynı başarıyla sürdüren ender isimler arasında yer alıyor.
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Şevval Sam'ın yeni adresi, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi oldu. Daha önce "Düğünümüz Var" adıyla duyurulan proje, yayın öncesinde isim değişikliğine giderek Tuzlu Kahve adını aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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