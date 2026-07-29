İkinci Üniversitesinden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dikkat Çeken Mesaj!
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Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da sosyal medya paylaşımları ve aile yaşantılarıyla yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. İkinci üniversitesini tamamlayan Nazlı Sabancı'yı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süre devam eden birlikteliklerinin ardından 2021 yılında aile arasında düzenlenen sade bir nikahla evlendi.
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Bu kez gündeme iş ya da davetlerle değil, eğitim hayatındaki başarısıyla gelen Nazlı Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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