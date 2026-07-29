İkinci Üniversitesinden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dikkat Çeken Mesaj!

Daha önce Londra'daki University of Westminster'da hukuk eğitimi alan Sabancı'nın kariyer planını değiştirerek yıllar sonra yeniden üniversite sınavlarına hazırlanması ve psikoloji okumayı tercih etmesi sosyal medyada da takdir topladı.

Mezuniyet törenine hamile haliyle katılan Nazlı Sabancı'yı eşi Hacı Sabancı da yalnız bırakmadı. Tören sonrası en dikkat çeken paylaşım ise kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan geldi.

Arzu Sabancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: