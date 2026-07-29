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İkinci Üniversitesinden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dikkat Çeken Mesaj!

İkinci Üniversitesinden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dikkat Çeken Mesaj!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 10:44
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Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da sosyal medya paylaşımları ve aile yaşantılarıyla yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. İkinci üniversitesini tamamlayan Nazlı Sabancı'yı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süre devam eden birlikteliklerinin ardından 2021 yılında aile arasında düzenlenen sade bir nikahla evlendi.

Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süre devam eden birlikteliklerinin ardından 2021 yılında aile arasında düzenlenen sade bir nikahla evlendi.

Çift daha sonra Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli düğünleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

2023 yılında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alan çift, sosyal medya paylaşımları, aile yaşamları ve katıldıkları davetlerle sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ise ikinci bebeklerini bekleyen Nazlı Sabancı, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Hacı Sabancı da eşiyle birlikte katıldığı etkinliklerde ve özel günlerde verdiği destekle dikkat çekiyor.

Bu kez gündeme iş ya da davetlerle değil, eğitim hayatındaki başarısıyla gelen Nazlı Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını aldı.

Bu kez gündeme iş ya da davetlerle değil, eğitim hayatındaki başarısıyla gelen Nazlı Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını aldı.

Daha önce Londra'daki University of Westminster'da hukuk eğitimi alan Sabancı'nın kariyer planını değiştirerek yıllar sonra yeniden üniversite sınavlarına hazırlanması ve psikoloji okumayı tercih etmesi sosyal medyada da takdir topladı.

Mezuniyet törenine hamile haliyle katılan Nazlı Sabancı'yı eşi Hacı Sabancı da yalnız bırakmadı. Tören sonrası en dikkat çeken paylaşım ise kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan geldi.

Arzu Sabancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Ben Nazlı'yı tanıdığımda Londra'da Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş, avukatlık stajı yapıyordu ama sonra esas istediği mesleğin bu olmadığına karar verdi. Yeniden üniversite sınavlarına hazırlandı, ders aldı, test çözdü. İstediği Psikoloji Bölümü'nü kazandı ve 4 yıl sonra mezun oldu. Nazlı'cım seni gönülden tebrik ediyorum. Ya siz şimdi şansınız olsa ne okumak isterdiniz?'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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